Pronostico Sporting CP-Borussia Dortmund: piena fiducia nel bomber

Sporting CP-Borussia Dortmund è un match valido per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’addio di Ruben Amorim, che lo scorso novembre è approdato in Premier League al Manchester United dopo che i Red Devils hanno deciso di sborsare i soldi della clausola, ha rappresentato inevitabilmente uno spartiacque importante (e forse decisivo) nella stagione dello Sporting CP.

Nel senso che, a partire da quel momento, i biancoverdi non sono stati più gli stessi. Prima l’esperimento Tiago Teixeira, fallito dopo poche partite – l’ex allenatore della Primavera è stato esonerato quasi immediatamente – poi l’arruolamento di Rui Borges, arrivato dal Vitoria Guimaraes, che sta cercando a fatica di ricomporre i pezzi in uno spogliatoio che lo scorso autunno ha subito un duro colpo. Non è un caso che lo Sporting dalla partenza di Amorim non abbia più ottenuto vittorie in Champions League, chiudendo al 23esimo posto in classifica nonostante un’ottima partenza. Per superare lo scoglio spareggi i lusitani dovranno vedersela con un’altra squadra che non riesce a ritrovare equilibrio come il Borussia Dortmund. I gialloneri hanno appena cambiato allenatore – Niko Kovac ha perso il posto di Nuri Sahin – ma la sconfitta di sabato scorso con lo Stoccarda e l’undicesimo posto in Bundesliga sono segnali evidenti del fatto che il nuovo tecnico avrà parecchio lavoro da fare.

Assenze importanti per Rui Borges

Il Borussia Dortmund finora ha fatto decisamente meglio in Europa, chiudendo la fase campionato al decimo posto (15 punti) e sfiorando la qualificazione diretta agli ottavi di finale (5 vittorie e 3 sconfitte).

Nella Liga Portugal, invece, lo Sporting è ancora davanti a tutti, con 4 punti di vantaggio sui rivali del Benfica. Il divario sarebbe potuto essere persino più ampio se venerdì scorso i biancoverdi non si fossero fatti riacciuffare in pieno recupero dal Porto nello scontro diretto del Do Dragao (1-1). Rui Borges contro il Borussia si affiderà al suo fromboliere Gyokeres (6 gol in 7 partite di Champions League) rientrato dall’infortunio. Dovrà però fare a meno di elementi importanti come Pedro Gonçalves, Nuno Santos e Catamo, nonché dell’ex leccese Hjulmand, squalificato. Ha meno problemi Kovac, orfano del solo Nmecha.

Come vedere Sporting CP-Borussia Dortmund in diretta tv e in streaming

Sporting CP-Borussia Dortmund è in programma martedì alle 21:00 allo stadio “José Alvalade” di Lisbona, in Portogallo. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Entrambe sono alle prese con diversi problemi ma il rendimento deludente in trasferta del Borussia Dortmund ci fa ipotizzare un risultato positivo dello Sporting, con il bomber Gyokeres che dovrebbe castigare almeno in un’occasione la fragile difesa giallonera. Difficilmente le due squadre riusciranno a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Sporting CP-Borussia Dortmund

SPORTING CP (4-3-3): Israel; Fresneda, Diomande, Inacio, Araujo; Bragança, Debast, Morita; Trincao, Gyokeres, Quenda.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Emre Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Gross; Adeyemi, Brandt, Gittens; Guirassy.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1