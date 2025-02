Pronostico Manchester City-Real Madrid: tanti guai per Guardiola e Ancelotti

Manchester City-Real Madrid è un match valido per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Neppure in quest’edizione mancherà quella che, a tutti gli effetti, è diventata una “classica” della Champions League, la supersfida tra Manchester City e Real Madrid, che non a caso sono le ultime due corazzate ad aver sollevato la coppa dalle grandi orecchie dal 2022 in poi (i Blancos, campioni d’Europa in carica, ci sono riusciti due volte). Stavolta, a causa di una fase campionato deludente per entrambe, si affronteranno negli spareggi di accesso agli ottavi e per chi si ritroverà fuori già a febbraio sarà inevitabilmente una grandissimo fallimento.

Partiamo col dire che gli ultimi 6 precedenti, tutti andati in scena nella fase ad eliminazione diretta, non hanno mai lesinato spettacolo. Come dimenticare l’incredibile rimonta del Real Madrid nella semifinale di ritorno del 2022, la “vendetta” della squadra di Pep Guardiola l’anno successivo coi Blancos schiantati 4-0 all’Etihad Stadium oppure il combattutissimo doppio confronto dello scorso aprile vinto dalle Merengues dopo i calci di rigore. La speranza è che riusciremo ad assistere a due gare memorabili anche in quest’occasione, nonostante i problemi che attanagliano i due tecnici non siano affatto pochi.

Il City, infatti, si è classificato per il rotto della cuffia tra le prime 24 e solo grazie alla vittoria nell’ultimo turno con il Club Brugge è riuscito ad evitare l’eliminazione. I Cityzens, più in generale, stanno arrancando anche in Premier League, dove finanche il quarto posto – attualmente sono quinti – è a rischio. Il Real invece è primo nella Liga ma ha alle calcagna sia Atletico Madrid (-1) che Barcellona (-2) ed i passi falsi cominciano ad essere troppi per una squadra che ha intenzione, come al solito, di vincere tutto.

Tante assenze da una parte e dall’altra

Sabato scorso i Blancos, malgrado una difesa completamente rimaneggiata, hanno impattato con l’Atletico in un derby molto equilibrato, in cui Mbappé ha riposto ad Alvarez (1-1).

Vittoria invece per il City in FA Cup: 2-1 contro il modesto Leyton Orient. La squadra di Guardiola, nonostante un mercato invernale ambizioso, non è più quella dominante delle scorse stagioni: nell’ultima giornata di campionato è stata sommersa di gol dall’Arsenal (5-1), settimo k.o. in Premier League. Un altro problema, per il tecnico catalano, è rappresentato dagli infortuni. Contro il Real, oltre al lungodegente Rodri, mancheranno Doku, Aké ed i nuovi acquisti Vitor Reis (escluso dalla lista) e Nico Gonzalez. Emergenza anche per Ancelotti, privo di Militao, Alaba, Carvajal, Rudiger e l’ultimo infortunato Lucas Vazquez.

Come vedere Manchester City-Real Madrid in diretta tv e in streaming

La sfida Manchester City-Real Madrid è in programma martedì alle 21:00 all’Etihad Stadium di Manchester, in Inghilterra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 201) e Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Le difficoltà del Manchester City sono sotto gli occhi di tutti e sono emerse anche nella sfida con una squadra di categoria inferiore come il Leyton Orient. Crediamo però ad un sussulto d’orgoglio da parte dei Citizens in una sfida che vale una stagione come quella con il Real Madrid. I Blancos, pur stando meglio rispetto agli inglesi, non avranno vita facile all’Etihad Stadium. Previsto equilibrio, insomma, in una gara da almeno un gol per parte e più di due complessivi.

Le probabili formazioni di Manchester City-Real Madrid

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Matheus Nunes, Akanji, Ruben Dias, Gvardiol; Bernardo Silva, Kovacic; Foden, De Bruyne, Savinho; Haaland.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Tchouaméni, Raul Asencio, Mendy; Camavinga, Modric; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr.; Mbappé.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2