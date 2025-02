Pronostico Maiorca-Osasuna: fuori dalla crisi contro l’ex squadra

Maiorca-Osasuna è una partita valida per la ventitreesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Un crollo verticale quello del Maiorca nel nuovo anno. Il club delle Baleari nel 2025 ha rimediato solo sconfitte disperdendo quasi tutto l’entusiasmo per una prima parte di stagione particolarmente positiva, in cui i rossoneri avevano pure dato l’impressione di poter lottare per l’Europa. Dopo la sosta natalizia, invece, gli uomini di Jagoba Arrasate si sono squagliati come neve al sole. La scorsa settimana hanno incassato il quinto k.o. di fila tra campionato, Supercoppa di Spagna e Coppa del Re.

Una della principali cause del rendimento negativo del Maiorca è l’improvvisa siccità offensiva: neppure una rete nelle ultime cinque partite, compresa quella con il modesto Pontevedra nella coppa nazionale. La classifica, nonostante tutto, continua a sorridere a Muriqi e compagni, a -5 dal sesto posto nel momento in cui scriviamo. Arrasate cercherà di invertire la rotta contro la sua vecchia squadra, l’Osasuna, che ha guidato dal 2018 al 2024 ottenendo anche dei risultati importanti. I Navarri sono imbattuti da tre giornate (due pareggi e una vittoria) e grazie al successo ottenuto sette giorni fa contro la Real Sociedad, battuta 2-1 a Pamplona – i baschi giovedì scorso si sono immediatamente vendicati eliminando l’Osasuna dalla Coppa del Re – hanno raggiunto in classifica proprio il Maiorca, fermo a quota 30 punti. Può essere ampiamente soddisfatto il tecnico Vicente Moreno, che farà in modo di regalare un altro dispiacere al suo predecessore: la gara d’andata, giocata lo scorso agosto, terminò 1-0 per l’Osasuna, che ebbe la meglio grazie ad un gol di Garcia.

Come vedere Maiorca-Osasuna in diretta tv e streaming

Maiorca-Osasuna, valida per la ventitreesima giornata della Liga, è in programma lunedì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 2.25 su Goldbet e Lottomatica e a 2.20 su Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.43 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Maiorca stavolta dovrebbe riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta in una gara che promette equilibrio. I rossoneri potrebbero interrompere pure il lungo digiuno di gol contro una squadra, l’Osasuna, che non ha mai tenuto la porta inviolata nelle ultime 8 partite.

Le probabili formazioni di Maiorca-Osasuna

MAIORCA (5-3-2): Greif; Maffeo, Valjent, Raillo, Mascarell, Mojica; Dani, Samu Costa, Darder; Larin, Muriqi.

OSASUNA (4-3-3): Herrera; Areso, Boyomo, Catena, Bretones; Moncayola, Torrò, Oroz; Ruben Garcia, Budimir, Kike Barja.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1