Pronostico Real Sociedad-Espanyol: Alguacil mette la quinta

Real Sociedad-Espanyol è una partita della ventitreesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 18:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Archiviato il passaggio del turno in Coppa del Re dopo la vittoria in casa contro l’Osasuna, la Real Sociedad di Alguacil cerca dei punti pesanti per il proprio campionato che non sta andando come ci si immaginava. Ma che, è evidente, può essere ripreso in maniera importante. Serve vincere, però contro un Espanyol che rischia seriamente di retrocedere, vito che al momento lotta con quelle che stanno proprio sotto.

Per gli ospiti è sicuramente un momento positivo. Con la chicca della scorsa settimana, non senza polemiche, della vittoria contro il Real Madrid in casa che ha permesso di tirare un fortissimo sospiro di sollievo ma soprattutto di prendersi tre punti davvero importanti. Un lampo in un cammino di certo non semplice, in un cammino non di facile gestione. Ma rimarrà un lampo, anche perché c’è una statistica, che adesso vi riveliamo, che indica appunto come la Real Sociedad sia favorita in questo match.

I baschi sono come una bestia nera per gli andalusi: negli ultimi quattro confronti, sia in casa che in trasferta, la squadra di Alguacil ha vinto sempre e nel tardo pomeriggio di domenica dovrebbe riuscire nuovamente in questo intento. Anche i bookmaker, praticamente, hanno la stessa idea con le quote che hanno proposto.

Alguacil mette la quinta e si prende una vittoria che potrebbe rilanciare la sua squadra in classifica. La vittoria dell’Espanyol contro il Real Madrid è stato un lampo. E tale rimarrà. Partita indirizzata.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Espanyol

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Elustondo, Zubeldia, Aguerd, Munoz; Kubo, Mendez, Zubimendi, Marin, S Gomez; Oyarzabal.

ESPANYOL (4-3-3): Garcia; El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero; Lozano, Gonzalez; Carreras, Kral, Puado; Fernandez

POSSIBILE RISULTATO: 2-0