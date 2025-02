Pronostico Napoli-Udinese: al “Maradona” è sempre accaduto nelle ultime 7 sfide

Napoli-Udinese è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La striscia di vittorie del Napoli si è interrotta una settimana fa all’Olimpico contro la Roma, con gli azzurri che si sono fatti riacciuffare dalla squadra di Claudio Ranieri a pochi secondi dal fischio finale (1-1), quando l’ottavo successo di fila sembrava essere ormai in tasca. Indubbiamente una doccia fredda, anzi gelata, la rete del giallorosso Angelino per l’attuale capolista della Serie A, raggiunta tuttavia in settimana dalla splendida notizia (per il Napoli, ovviamente) della Caporetto dell’Inter a Firenze nel recupero, che ha impedito ai campioni d’Italia in carica di annullare i tre punti di svantaggio che al momento li separano dai partenopei.

Il Napoli rimane primo, dunque. E nel match contro l’Udinese avrà l’occasione di andare momentaneamente a +6 sui nerazzurri, impegnati nel posticipo del lunedì (di nuovo) con la Fiorentina. Ghiotta occasione per Antonio Conte, non particolarmente entusiasta di un mercato invernale in cui la società, nonostante le numerose trattative imbastite, non è riuscita a trovare un sostituto all’altezza di Kvaratskhelia, finito al PSG, ed alla fine è stata costretta a ripiegare sull’ex milanista Okafor. I friulani arrivano al “Maradona” più rilassati dopo la vittoria rocambolesca con il Venezia (3-2) che ha messo fine ad un digiuno che durava da prima di Natale e che ha permesso alla squadra di Kosta Runjaic di consolidare il decimo posto in classifica, a quota 29 punti. Il tecnico bianconero ora cercherà di sfatare il tabù Napoli: l’Udinese, infatti, è sempre stata sconfitta nelle ultime 10 apparizioni nello stadio di Fuorigrotta, parziale in cui ha pure incassato la bellezza di 31 gol.

Napoli-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

Buongiorno è ormai recuperato ma Conte deve decidere se schierarlo dal 1′ oppure se dare ancora fiducia al suo sostituto, Juan Jesus. Questo l’unico dubbio del tecnico salentino, che per quanto riguarda gli altri reparti non dovrebbe cambiare granché, affidandosi ai soliti.

Dall’altro lato, Runjaic medita il ritorno alla difesa a tre, che oltre a Bijol sarà composta anche da Kristensen e da Solet. In attacco toccherà a Thauvin e Lucca, con Sanchez ed Iker Bravo (quest’ultimo autore del gol decisivo contro il Venezia) pronti a subentrare a gara in corso. A destra spazio al rientrante Ehizibue, a sinistra invece c’è Kamara, favorito su Zemura.

Il pronostico

Questa è una tipologia di partite che il Napoli non ha mai sbagliato da quando c’è Conte in panchina ed alla luce della lunghissima imbattibilità degli azzurri con l’Udinese – l’ultimo successo dei bianconeri risale addirittura al 2011 – fatichiamo ad immaginare un risultato diverso dalla vittoria dei partenopei. Da valutare anche il segno “Gol”, dal momento che i friulani pur perdendo hanno sempre trovato la via del gol nelle ultime sette visite al “Maradona”.

Le probabili formazioni di Napoli-Udinese

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, David Neres.

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1