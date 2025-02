Pronostico Lipsia-St. Pauli: interrotto il digiuno in campionato

Lipsia-St. Pauli è una partita valida per la ventunesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il 2025 del Lipsia, dopo la lunga sosta natalizia, era iniziato con una vittoria per 4-2 sul Werder Brema. Da quel match, tuttavia, i Roten Bullen non hanno più vinto in Bundesliga e sono a digiuno di successi da quasi un mese. Sconfitta a Stoccarda e ben tre pareggi di fila, l’ultimo in casa del pericolante Union Berlino (0-0) che, per quanto costruito e creato, avrebbe probabilmentee meritato qualcosa in più della squadra di Marco Rose.

La classifica, ad ogni modo, continua ad arridere al Lipsia, che nel momento in cui scriviamo occupa ancora il quarto posto, a -5 dall’Eintracht Francoforte terzo e a +1 sullo Stoccarda quinto. Bisognerà tornare a vincere il prima possibile, però, per scongiurare il sorpasso delle dirette concorrenti, visto che la corsa per un posto nella prossima Champions League si profila molto equilibrata ed incerta.

Nel posticipo domenicale della Red Bull Arena Sesko e compagni se la vedranno con il neopromosso St. Pauli, squadra che sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per mantenere la categoria e raggiungere la salvezza anche con un certo anticipo. Il club di Amburgo, che nel mercato invernale ha rinforzato difesa e attacco con l’ingaggio di Sands (in prestito dal New York City) e di Weißhaupt (arrivato dal Friburgo), è reduce da un pareggio con l’Augsburg (1-1) ma nelle due giornate precedenti aveva fatto la voce grossa aggiudicandosi gli scontri salvezza con Heidenheim e Union Berlino, battuti senza subire neanche un gol.

Come vedere Lipsia-St. Pauli in diretta tv e streaming

La sfida tra Lipsia e St. Pauli, in programma domenica alle 17:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Lipsia è quotata a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Terza sfida stagionale tra Lipsia e St. Pauli, che lo scorso autunno si sono affrontati in Bundesliga e in Coppa di Germania. Ad Amburgo, in campionato, terminò 0-0, mentre in coppa furono i Roten Bullen ad avere la meglio con un pirotecnico 4-2. Nonostante il momento non esaltante il Lipsia dovrebbe riuscire a voltare pagina, ritrovando la vittoria dopo quattro turni. I marroni, tuttavia, sono in gran forma e non si arrenderanno così facilmente. Match da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Lipsia-St. Pauli

LIPSIA (3-4-1-2): Gulácsi; Klostermann, Orbán, Lukeba; Nusa, Seiwald, Haidara, Raum; Xavi Simons; Šeško, Openda.

ST. PAULI (3-4-3): Vasilj; Wahl, Smith, Nemeth; Treu, Irvine, Sands, Ritzka; Afolayan, Eggestein, Weißhaupt.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1