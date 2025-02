Pronostico Lione-Reims: primo sorriso per Fonseca

Lione-Reims è una partita valida per la ventunesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Debutto con sconfitta, come una settimana fa avevamo pronosticato. Paulo Fonseca, nuovo allenatore del Lione, sapeva che contro il Marsiglia sarebbe stato difficile. Ma qualcosa si è visto, soprattutto andando a vedere i numeri che sono usciti fuori dal match contro De Zerbi. E crediamo fortemente che, contro il Reims, sia arrivato il momento del primo sorriso del tecnico portoghese in questa sua nuova avventura dopo quella da dimenticare contro il Milan.

Una vittoria è fondamentale importanza, anche perché adesso una delle formazioni più importanti del campionato francese sarebbe fuori dai giochi europei. Ma anche una qualificazione Champions League è lì, a pochi punti. Ma serve l’affermazione contro un Reims che, ha undici punti in meno in classifica, e che nelle ultime cinque ha vinto due volte. Contro il Monaco e contro il Bourgoun, entrambe in Coppa e non in campionato. Un impegno settimanale che potrebbe anche pesare nelle gambe della formazione ospite, impegno che invece non ha avuto il Lione, che ha avuto la possibilità di lavorare tutta la settimana pensando a questo impegno.

In campo come sappiamo, ci vanno due formazioni che hanno degli obiettivi diversi. Ma sappiamo altrettanto che il calcio non è una scienza esatta ma un concatenarsi di fattori. E un fattore è sicuramente il cambio tecnico. Sì, Fonseca si prenderà il primo sorriso.

Come vedere Lione-Reims in diretta tv e in streaming

La sfida Lione-Reims, in programma domenica alle 15:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Primo sorriso per Paulo Fonseca in sella al Lione. Contro il Reims per il tecnico portoghese non ci sarà nessun problema.

Le probabili formazioni di Lione-Reims

LIONE (4-1-4-1): Perri; Kumbedi, Mata, Niakhate, Tagliafico; Matic; Cherki, Veretout, Tolisso, Nuamah; Lacazette

REIMS (4-3-3): Diouf; Akieme, Kipre, Okumu, Buta; Atangana, Patrick, Kone; Nakamura, Diakite, Ito.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1