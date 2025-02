Pronostico Las Palmas-Villarreal: annuncio choc in settimana

Las Palmas-Villarreal è una partita della ventitreesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 18:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Settimana terribile in casa Las Palmas, per via dell’annuncio choc arrivato dal capitano della squadra: Rodriguez, infatti, dopo alcune voci uscite fuori nei giorni precedenti, ha deciso di convocate i giornalisti e spiegare quello che stava succedendo. Non senza polemica, visto che non ha permesso a nessuno di fare domande: “Dopo degli esami i medici mi hanno detto che il tumore è tornato. Devo fermarmi e riprendere la chemioterapia“. Parole fortissime, che hanno sicuramente toccato nell’animo i compagni, che scenderanno in campo contro il Villarreal con un motivo in più per fare bene.

La partita, quando escono fuori notizie del genere, è evidente che passi in secondo piano. Ma è altrettanto evidente che in un altro momento, in una situazione normale, sarebbero stati gli ospiti i favoriti. Per la classifica del campionato ma anche per quelle che sono le qualità delle due formazioni che lottano per obiettivi diversi. Ma questa notizia (Rodriguez era già riuscito, con fortuna e con coraggio, a superare un tumore) ha cambiato le carte in tavola. Non si può non dire che il Las Palmas non ci metterà l’anima per riuscire in quella che potrebbe essere una vera e propria impresa. E magari anche i calciatori del Villarreal saranno toccati da quello che è successo. Si preannuncia, quindi, una sfida magari non con tantissime emozioni. E, tutto questo porta ad un solo risultato.

Il pronostico

Per tutto quello che è successo crediamo che il match possa finire in pareggio. Il Las Palmas con un tifoso in più, il Villarreal toccato dall’annuncio choc arrivato in settimana.

Le probabili formazioni di Las Palmas-Villarreal

LAS PALMAS (4-2-3-1): Cillessen; Pelmard, Suarez, McKenna, Marmol; Essugo, Munoz; Fuster, K Rodriguez, Moleiro; Silva.

VILLARREAL (4-2-3-1): Conde; Femenia, Foyth, Kambwala, S Cardona; Pino, Gueye, Comesana, Baena; Barry, Perez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1