Pronostico Torino-Genoa: il gol è un miraggio

Torino-Genoa è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Sei risultati utili di fila. Anche belli importanti. Certo, nel mezzo ci sono cinque pareggi che contano solamente per le statistiche, di punti non è che ne abbiano dati tanti. Ma il Torino di Vanoli sta comunque vivendo un ottimo momento di forma, quindi contro il Genoa, in casa, punta al risultato pieno.

Granata favoriti per la classifica, ma non solo. Il Genoa, che da quando ha preso Vieira ha sicuramente cambiato passo, viene dalle due sconfitte esterne contro Fiorentina e Roma e dal pareggio contro il Lecce, sempre lontano dalle mura amiche. Evidente che, quando ci si allontana dalla Liguria, qualcosa manca. E di questa cosa il Toro ne può assolutamente approfittare anche perché, Vanoli, potrebbe pure mandare dal primo minuto in campo il neo innesto Casadei, scippato praticamente alla Lazio dopo un tira e molla durato quasi tutto il mese di gennaio.

In difesa è arrivato anche Biraghi, un altro elemento che tecnicamente e anche sotto il profilo dell’esperienza ha fatto sicuramente alzare il livello della squadra. Entrambi scenderanno in campo dal primo, almeno stando alle ultime indiscrezioni, e questo aiuterà i piemontesi a prendersi tre punti pesantissimi per il proprio campionato.

Come vedere Torino-Genoa in diretta tv e in streaming

La sfida Torino-Genoa è in programma sabato alle 15:00 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Comparazione quote

La vittoria del Torino è quotata a 2..20 su Goldbet e Lottomatica e a 2.25 su Snai.

Il pronostico

Vittoria di misura per il Torino: negli ultimi 4 confronti questa partita in due occasioni è finita 0-0 e in altre due 1-0. Quindi sì, i granata riusciranno a vincere, in un match di meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Torino-Genoa

TORINO(4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams.

GENOA(4-3-3): Leali; Sabelli, Otoa, Vasquez, Martin; Thorsby, Masini, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0