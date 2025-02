Pronostico Empoli-Milan: poker e precedenti senza storia

Empoli-Milan è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

I nuovi innesti hanno fatto subito capire che, questo Milan, ha sicuramente alzato il livello tecnico della propria rosa. Contro la Roma in Coppa Italia assist di Gimenez e gol di Joao Felix. Per la gioia di Conceicao che, adesso, si può serenamente giocare un posto nella prossima Champions League. E magari, anche, prendersi la qualificazione agli ottavi dove l’aspetterebbe o l’Arsenal o un clamoroso derby contro l’Inter.

Prima, però, dello spareggio contro il Feyenoord – proprio la ex squadra del centravanti messicano – c’è l’Empoli e diciamo che i precedenti tra queste due formazioni ci indicano come potrebbe andare a finire. Anche perché i toscani non è che stiamo vivendo un ottimo momento di forma e, inoltre, in casa, in questa stagione hanno vinto solamente una volta contro il Como. Praticamente il malloppo, che per il momento è sufficiente per essere fuori dalla zona rossa, D’Aversa lo ha fatto lontano dal proprio campo.

Il Milan, comunque, non può sbagliare e non vuole sbagliare. E, tornando ai precedenti di prima c’è da dire, che nelle ultime cinque uscite tra queste due formazioni i rossoneri hanno vinto quattro volte. Ed è tutto apparecchiato per il pokerissimo.

Come vedere Empoli-Milan in diretta tv e in streaming

La sfida Empoli-Milan è in programma sabato alle 15:00 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

La vittoria del Milan in questo match non può essere minimamente messa in discussione. Contro la Roma i rossoneri hanno fatto vedere di essere in forma e di essere pronti a lottare fino alla fine. Occhio ai nuovi arrivati, soprattutto a Gimenez, che potrebbe trovare la sua prima rete con la nuova maglia.

Le probabili formazioni di Empoli-Milan

EMPOLI(3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, De Sciglio; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Cacace, Esposito; Colombo.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3