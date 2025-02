Pronostici Serie B 8 febbraio: continua il duello a distanza

Serie B, in campo le squadre che attualmente occupano i primi due posti: il Sassuolo se la vedrà con il Mantova in trasferta, il Pisa ospita il Cittadella.

È un continuo botta e risposta quello tra Sassuolo e Pisa, le due squadre che da diversi mesi si contendono la vetta della classifica del campionato di Serie B. Fermo restando che entrambe sarebbero felicissime, a fine stagione, di mantenere le attuali posizioni – neroverdi primi a quota 55 e nerazzurri secondi con soli 2 punti in meno – perché significherebbe promozione diretta in Serie A, chiudere davanti a tutti è sempre motivo di prestigio. Nel breve termine, invece, l’obiettivo di emiliani e toscani è tenere lontano lo Spezia, l’unico che può insidiare il loro duopolio. I liguri sono a -7 dal Sassuolo e a -5 dal Pisa.

La squadra di Pippo Inzaghi in questo weekend sarà impegnata con il Cittadella, coinvolto nella lotta per non retrocedere. Un match in cui il Pisa, che non ha badato a spese nel mercato invernale per rinforzarsi e continuare ad inseguire il sogno della massima serie, andrà a caccia della terza vittoria consecutiva dopo quelle con Salernitana e Palermo. I nerazzurri non perdono dal 21 dicembre e nel nuovo anno hanno sempre vinto, ad eccezione del pareggio a reti bianche di Catanzaro.

Il Cittadella al momento è fuori dalla zona rossa ma il rischio di essere risucchiato nella bagarre retrocessione è ancora molto alto (solamente 2 i punti di vantaggio sulla quintultima). Nelle ultime tre giornate l’unico successo dei granata è arrivato in trasferta, in mezzo alle due sconfitte casalinghe con Mantova e Spezia. Gara non semplice dunque per il Pisa ma alla lunga la maggiore qualità di Caracciolo e compagni finirà per fare la differenza. Previsti almeno due gol complessivi.

Le previsioni sulle altre partite

Il Sassuolo è ripartito subito dopo aver incassato la terza sconfitta stagionale (battuto 2-1 a La Spezia) ed ora farà di tutto per tornare a vincere in trasferta. Gli uomini di Fabio Grosso hanno buone possibilità di fare risultato pieno contro un Mantova che nelle ultime 6 giornate ha avuto la meglio solo sul Cittadella e che non riesce a tenere la porta inviolata da fine dicembre.

Inizia a sognare in grande il Catanzaro: i giallorossi, guariti dalla “pareggite”, hanno scalato la classifica fino al quinto posto e pianificano il sorpasso sulla Cremonese quarta. Dopo le vittorie con Brescia e Cesena, la squadra di Fabio Caserta ha tutte le carte in regola per ben figurare anche a Frosinone: i ciociari, penultimi ed in difficoltà, sono corsi ai ripari sul mercato ma non sarà semplice voltare pagina contro gli ispirati calabresi.

Ultima spiaggia invece per il Cosenza di Massimiliano Alvini, fanalino di coda e reduce da tre sconfitte di fila (l’ultima a Genova contro una Sampdoria in inferiorità numerica). Per restare quantomeno in corsa per i playout, i Lupi non possono fallire il delicato scontro diretto con la Carrarese, che a sua volta tenterà di approfittare del momento difficile dei rossoblù per mettere fine ad una striscia di 4 sconfitte consecutive.

Chiudiamo con la sfida tra Sampdoria e Modena: nonostante non abbiano brillato contro il Cosenza sabato scorso, il ritorno al successo dopo mesi da parte dei blucerchiati di Leonardo Semplici può fare da spinta propulsiva contro una squadra comunque in salute come quella gialloblù. Probabile che entrambe trovino la via del gol a Marassi.

Serie B: possibili vincenti

Catanzaro o pareggio (in Frosinone-Catanzaro)

Carrarese o pareggio (in Cosenza-Carrarese)

Pisa (in Pisa-Cittadella)

Le partite da almeno due gol complessivi

Mantova-Sassuolo

Pisa-Cittadella

Serie B: le partite da almeno un gol per squadra

Mantova-Sassuolo

Sampdoria-Modena

La partita da meno di tre gol complessivi

Cosenza-Carrarese

Comparazione quote

La vittoria del Pisa è quotata a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Sampdoria-Modena è quotato invece a 1.90 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

