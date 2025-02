Pronostici Bundesliga 8 febbraio: scontro diretto per l’Europa e non solo

Bundesliga, a Dortmund c’è un interessante scontro diretto per l’Europa tra i gialloneri e lo Stoccarda. Trasferta ostica per il Bayer Leverkusen.

Una delle sfide più interessanti e potenzialmente avvincenti di questo turno di Bundesliga è lo scontro diretto per l’Europa tra Borussia Dortmund e Stoccarda, che coinciderà anche con il debutto ufficiale di Niko Kovac sulla panchina giallonera. L’obiettivo dell’ex tecnico del Bayern Monaco è quello di riportare in alto i vicecampioni continentali dopo una prima parte di stagione estremamente deludente – almeno in patria – costata l’esonero al suo predecessore Nuri Sahin.

Il Borussia Dortmund dopo 20 giornate di campionato è addirittura undicesimo ma grazie alla classifica molto corta – il divario dalla quarta, il Lipsia, è attualmente di soli 4 punti – riavvicinarsi alle zone nobili è ancora possibile. L’interregno del traghettatore Mike Tullberg, nel frattempo, si è concluso con due vittorie, la prima in Champions League con lo Shakhtar Donetsk e la seconda in campionato contro l’Heidenheim. I gialloneri non riescono tuttavia a migliorare in fase di non possesso palla: l’ultimo clean sheet risale a novembre. Si profila movimentata anche la gara con lo Stoccarda, fresco di qualificazione alla semifinale di Coppa di Germania – in settimana gli Svevi si sono imposti 1-0 sull’Augsburg – che al Signal Iduna Park (violato l’ultima volta lo scorso aprile) dovrebbe segnare almeno una rete: difficilmente, dunque, mancheranno i gol.

Le previsioni sulle altre partite

È reduce dall’impegno di coppa nazionale anche il Bayer Leverkusen. I campioni in carica non possono alzare il piede dall’acceleratore se vogliono tenere viva la corsa al titolo ed impedire che il Bayern Monaco capolista vada in fuga. La trasferta di Wolfsburg è ostica e cela parecchie insidie ma le Aspirine dovrebbero spuntarla, approfittando del calo avuto dai Lupi nelle ultime tre giornate, in cui hanno totalizzato a malapena due punti.

Il Friburgo una settimana fa è tornato a vincere dopo tre sconfitte di fila, battendo 1-0 il Bochum. Una vittoria sicuramente salutare per Grifo e compagni, che hanno l’occasione di allungare la striscia vincere contro l’Heidenheim, terzultimo ed a secco di punti da tre turni. Non c’è un chiaro favorito, invece, nello scontro diretto tra Hoffenheim e Union Berlino, entrambe in lotta per non retrocedere: meglio, in ogni caso, il club di Sinsheim, visto che i capitolini non collezionano punti in trasferta da ottobre. Promette equilibrio anche la sfida tra Mainz e Augsburg: gli uomini di Bo Henriksen sono sesti, in piena zona Europa, ma hanno rallentato nelle ultime quattro giornate, rimediando ben tre sconfitte. Non partono battuti, insomma, i bavaresi, reduci dalla sconfitta di misura in Coppa di Germania con lo Stoccarda.

Bundesliga: possibili vincenti

Hoffenheim o pareggio (in Hoffenheim-Union Berlino)

Friburgo (in Friburgo-Heidenheim)

Bayer Leverkusen (in Wolfsburg-Bayer Leverkusen)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Borussia Dortmund-Stoccarda

Wolfsburg-Bayer Leverkusen

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Borussia Dortmund-Stoccarda

Mainz-Augsburg

Comparazione quote

La vittoria del Friburgo è quotata a 1.70 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Borussia Dortmund-Stoccarda è quotato invece a 1.42 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Snai.

