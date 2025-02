Pronostico Como-Juventus: Motta piazza il sorpasso

Como-Juventus è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Anticipa il venerdì sera la Juventus che, nel messo della prossima settimana, sarà impegnata nel match di Champions League contro il Psv che potrebbe regalare l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia. Il pensiero, quindi, di andare avanti nella massima competizione europea, potrebbe certamente distrarre Motta.

Ovvio, però, che questa Juve che al momento è al completo, non può permettersi il lusso di abbandonare il campionato. Mettendo in conto che vincere la Coppa è quasi impossibile, l’accesso il prossimo anno deve arrivare chiudendo tra le prime quattro e, al momento, i bianconeri sarebbero fuori visto che hanno due punti in meno della Lazio che sta volando, che non ha nessun impegno in mezzo alla settimana in questo mese di febbraio, e che quindi si può concentrare solo sul campionato. La vittoria contro l’Empoli, arrivata nel secondo tempo dopo una prima parte di gara decisamente da dimenticare, ha fatto tirare un sospiro di sollievo a Motta che, però, sa benissimo che contro il Como, alla ricerca di punti pesanti per la salvezza, non sarà semplice.

La Juve cercherà di sfruttare il momento magico di Kolo Muani – tre gol in due partite – e soprattutto potrebbe mandare in campo qualche volto nuovo: Veiga ha già esordito, e forse si potrebbe vedere anche Kelly. Di certo, davanti, Motta ha le soluzioni che servono – tutti recuperati – per vincere il match. Il Como, dal proprio canto, venderà cara la pelle anche se nell’ultimo periodo non è che stia facendo benissimo. Troppa poca continuità per Fabregas, che sa bene che non sono queste le partite da vincere per centrare la salvezza. Serve essere sul pezzo negli scontri diretti, quelli sì che fanno la differenza.

Come vedere Como-Juventus in diretta tv e in streaming

La sfida Como-Juventus è in programma venerdì alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Registrati su DAZN per vedere la partita in diretta

Il pronostico

Troppo importante per la Juventus dare continuità ai propri risultati. Lo sa bene Motta che manderà in campo la migliore formazione possibile. E questo dovrebbe bastare per avere la meglio in una gara da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Como-Juventus

COMO (4-2-3-1): (4-2-3-1): Butez; Goldaniga, Kempf, Dossena, Iovine; Da Cunha, Caqueret; Strefezza, Nico Paz, Diao; Cutrone.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Veiga, McKennie; Thuram, Locatelli; Conceição, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3