Pronostico Borussia Monchengladbach-Eintracht: gli Expected Goals parlano chiaro

Borussia Monchengladbach-Eintracht è una partita valida per la ventunesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Due squadre che vivono un momento di forma diverso: i padroni di casa arrivano da due vittorie di fila che hanno sicuramente aggiustato un po’ la classifica; gli ospiti, invece, non vincono da tre turni e in mezzo hanno pure perso a Roma contro i giallorossi in Europa League. Certo, questa sconfitta è stata indolore, visto che per il Francoforte è comunque arrivato lo stesso il passaggio del turno direttamente agli ottavi, ma la sconfitta rimane.

Sarà l’ultima gara del sabato pomeriggio di Bundesliga, questa: due squadre che hanno fatto vedere nel corso di questa stagione di essere molto offensive: gli Expected Goals, infatti, ci dicono che sono quelle che creano il maggior numero di occasioni da rete nel corso di un intero match. E le statistiche, poi, confermato questo. Il ‘Gladbach, inoltre, anche a livello difensivo non è che sia così chiuso: sono 30 le reti subite in 20 partite, più di uno ogni 90minuti. Insomma, questa gara, oltre il risultato finale che vi diciamo sotto, è una di quelle che potrebbe realmente finire in un certo modo. Di questo ne siamo praticamente convinti.

Come vedere Borussia Monchengladbach-Eintracht in diretta tv e streaming

Borussia Monchengladbach-Eintracht è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

E come potrebbe finire? Beh, visto l’andazzo delle ultime settimane è altamente probabile che possa finire in pareggio. E, visti i dati dei quali vi abbiamo parlato prima, è quasi sicuro che possano segnare entrambe. Insomma, X con gol, in poche parole. Sarebbe un vero e proprio colpaccio. Di certo, il gol, è quasi assicurato.

Le probabili formazioni di Borussia Monchengladbach-Eintracht

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Nicolas; Scally, Itakura, Elvedi, Ullrich; Sander, Wehigt; Ngoumouo, Stoger, Hack; Kleindienst.

EINTRACHT (4-3-2-1): Trapp: Tuta, Koch, Theate; Collins, Skhiri, Hojlund, Brown; Gotze, Knauff; Ekitike.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2