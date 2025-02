Pronostico Bayern Monaco-Werder Brema: la statistica sui gol non passa inosservata

Bayern Monaco-Werder Brema è una partita della ventunesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Tra le squadre impegnate in settimana in Coppa di Germania non c’era il Bayern Monaco, uscito agli ottavi di finale con il Bayer Leverkusen. I bavaresi hanno dunque avuto quasi una settimana intera per preparare il match di campionato con il Werder Brema, che solleva il sipario sulla ventunesima giornata di Bundesliga. La squadra di Vincent Kompany, prima di tornare a concentrarsi sulla Champions League – nella prossima settimana l’attende la gara d’andata degli spareggi di accesso agli ottavi contro gli scozzesi del Celtic – mette nel mirino un altro successo. Sarebbe il quarto consecutivo dopo quelli con Friburgo, Slovan Bratislava e Kiel.

Nella sfida coi biancoverdi l’osservata speciale sarà la difesa, mai rimasta inviolata nelle ultime cinque gare. Lo scorso weekend il Bayern Monaco ha rischiato di subire una clamorosa rimonta contro il Kiel all’Allianz Arena: una volta andati in vantaggio di 4 gol, Neuer e compagni si sono eccessivamente rilassati, arrivando ad incassare tre reti nel giro di poco più di mezz’ora (due sono stati realizzati nel recupero). Più in generale, i bavaresi non fanno registrare un clean sheet dallo scorso 15 gennaio. Questo nonostante continuino ad avere i numeri migliori dal punto di vista difensivo.

Sarà importante battere il Werder anche per mantenere intatto il distacco nei confronti del Bayer Leverkusen (i campioni in carica sono a -6), ormai unica rivale credibile nella lotta al titolo. I biancoverdi hanno appena interrotto il digiuno di vittorie che durava da dicembre: un gol di Bittencourt sette giorni fa ha permesso agli uomini di Ole Werner di battere il Mainz (1-0), gara che il Werder ha chiuso addirittura in dieci uomini per via delle espulsioni di Stark e Friedl, entrambi assenti a Monaco di Baviera. Tre punti che hanno riproiettato i Grün-Weißen tra le prime otto, in piena lotta per l’Europa.

Come vedere Bayern Monaco-Werder Brema in diretta tv e streaming

Bayern Monaco-Werder Brema è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Lo scorso settembre il Bayern Monaco ha vendicato la sconfitta interna del gennaio 2024, strapazzando 5-0 il Werder Brema a domicilio: è stata la terza volta consecutiva che una delle due squadre, in questa sfida, è rimasta a secco di gol. Il trend continuerà in Baviera? Non è da escluderlo, visto che la squadra di Kompany, desiderosa di tornare a far registrare un clean sheet, ha incassato soltanto 9 gol davanti al proprio pubblico.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Werder Brema

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanišić, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Palhinha; Olise, Musiala, Coman; Kane.

WERDER BREMA (3-4-2-1): Zetterer; Pieper, Veljković, Jung; Weiser, Stage, Lynen, Kaboré; Schmid, Ducksch; André Silva.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0