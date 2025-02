Pronostico Roma-Napoli: statistica da big all’Olimpico

Roma-Napoli è una partita della ventitreesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il Napoli capolista di Antonio Conte è atteso alla prova del nove allo stadio Olimpico contro la Roma. Sperando in un altro passo falso dell’Inter nel derby contro il Milan, il Napoli proverà a continuare la sua corsa in vetta consapevole però dei rischi di questa partita. La Roma è ben diversa da quella della gestione Juric, con Ranieri ha ritrovato equilibrio e in ogni caso il rendimento dei giallorossi all’Olimpico anche nei momenti peggiori è sempre stata di tutto rispetto anche in campo europeo.

La Roma ha infatti conquistato ben 33 successi casalinghi nelle principali competizioni europee dalla stagione 2017/18. In questo lasso di tempo solo il Manchester City ha avuto un cammino interno uguale ai giallorossi. Anche un pareggio non sarebbe un risultato da buttare per la squadra di Antonio Conte, che già all’andata con Ranieri appena arrivato riuscì a spuntarla solo di misura e fu imbrigliata dai giallorossi.

Il pronostico

La Roma sta risalendo prepotentemente la classifica e all’Olimpico ha il quarto migliore rendimento in Serie A. Finora non ha mai pareggiato, la prima “X” potrebbe arrivare contro il Napoli che in trasferta ha perso solo una volta in stagione.

Le probabili formazioni di Roma-Napoli

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Neres; Lukaku.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1