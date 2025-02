Pronostico Manchester United-Crystal Palace: rivincita servita

Manchester United-Crystal Palace è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Per il Manchester United è arrivato intanto il momento di dare una certa continuità ai propri risultati. E poi, anche, prendersi una rivincita importante sul Cristal Palace che, l’anno scorso, ha distrutto quattro a zero i Red Devils e, quest’anno, nel match d’andata, si è preso un punto pesantissimo.

Certo, dire che con una vittoria la truppa di Amorim potrebbe rientrare in corsa per qualcosa di importante in questa stagione è dire una mezza bugia. Il campionato è oggettivamente ancora molto lungo ma pensare che i rossi di Manchester possano rientrare in corsa è azzardato e anche molto. L’obiettivo, quindi, è intanto riuscire ad arrivare in fondo all’Europa League, e con la squadra che si ritrova lo United ha tutte le possibilità per farlo, e cercare, pure, di gettare le basi per la prossima stagione che per forza di cose deve essere comunque importante. Anche per via degli investimenti che nel corso di questi anni sono stati fatti, l’ultimo quello di Dorgu, arrivato nella giornata di ieri in città.

Dopo tre vittorie di fila, quindi, tra campionato e coppa, lo United cerca il poker contro un Cristal Palace che nel mese di gennaio ha oggettivamente fatto bene, ma che lo ha chiuso con una sconfitta interna contro il Brentford. Sicuramente questo non è stato un buon segnale.

Come vedere Manchester United-Crystal Palace in diretta tv e in streaming

Manchester United-Crystal Palace è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Quarta vittoria di fila per lo United, in un match da almeno tre reti complessive e rivincita presa nei confronti del Palace. Per passare una domenica abbastanza tranquilla.

Le probabili formazioni di Manchester United-Crystal Palace

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; De Ligt, Maguire, Martinez; Dalot, Ugarte, Fernandes, Mazraoui; Diallo, Mainoo; Zirkzee.

CRISTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Hughes, Lerma, Mitchell; Esse, Eze; Mateta.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1