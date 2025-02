Pronostico Arsenal-Manchester City: c’è una statistica impressionante

Arsenal-Manchester City è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Quella tra Arsenal e Manchester City è una rivalità recente, divampata nelle ultime due stagioni, in cui Gunners e Cityzens hanno duellato per il titolo. In entrambi i casi a spuntarla è stata la squadra di Pep Guardiola: il “maestro” ha negato all'”allievo” – il riferimento è ovviamente a Mikel Arteta, oggi tecnico dell’Arsenal ma un tempo collaboratore dell’allenatore catalano – la gioia di vincere la Premier League per due volte di fila.

Quest’anno, invece, rischiano di rimanere entrambe a bocca asciutta, visto che il Liverpool ha un altro passo e sembra destinato a mettere fine alla “dittatura” del City, che vince da ben quattro anni consecutivi. Tra le due è, in ogni caso, l’Arsenal ad avere maggiori possibilità di riacciuffare i Reds: i londinesi attualmente sono secondi, a -6 dalla squadra di Arne Slot, che però deve ancora recuperare una partita. Pur tra alti e bassi, i Gunners non danno l’impressione di voler demordere: una settimana fa, grazie ad un gol dell’ex bolognese Calafiori, hanno portato via i 3 punti da Wolverhampton (0-1) nonostante le cose si fossero messe male per via dell’espulsione, a fine primo tempo, di Lewis-Skelly (il giudice sportivo ha poi annullato la squalifica, con il talento cresciuto nelle giovanili che sarà dunque a disposizione).

City in leggera ripresa

Mercoledì l’Arsenal ha battuto di misura (1-2) anche il Girona, chiudendo così al quarto posto nella classifica della fase campionato di Champions League.

Per provare a colmare il gap con il Liverpool Arteta ora attende news dal mercato: il club è alla ricerca di una prima punta di spessore che riesca a sopperire alle assenze degli infortunati Saka e Gabriel Jesus. Dopo due mesi difficilissimi sta invece provando a rialzarsi il Manchester City. I campioni d’Inghilterra stanno pian piano ritrovando le certezze perdute – anche grazie ai nuovi innesti – e sono reduci da due vittorie fondamentale: quella con il Chelsea in campionato (i Blues sono capitolati 3-1 all’Etihad Stadium una settimana fa) e quella in Champions League con il Club Brugge, che gli ha permesso di evitare una clamorosa eliminazione (al playoff affronteranno il Real Madrid). Gli uomini di Guardiola condividono il quarto posto con il Newcastle, a questo punto l’obiettivo primario dal momento che rientrare in corsa per il titolo è praticamente impossibile.

Il pronostico

Dopo due “under 2.5” consecutivi nel match d’andata sono tornati i gol: all’Etihad Stadium, a settembre, finì 2-2. Ci aspettiamo un match movimentato anche stavolta, con i Gunners che pur partendo leggermente favoriti dovranno fare attenzione ad un Manchester City in ripresa e con due tra i suoi uomini migliori (Foden e De Bruyne) tornati in grande spolvero. Occhio anche alla statistica sugli Expected Goals da calcio piazzato: l’Arsenal è al primo posto.

Le probabili formazioni di Arsenal-Manchester City

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Nwaneri, Havertz, Trossard.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Matheus Nunes, Stones, Akanji, Gvardiol; Kovacic, Bernardo Silva; Foden, De Bruyne, Marmoush; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1