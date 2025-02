Pronostico Wolverhampton-Aston Villa: il mercato scombina i piani di Emery

Wolverhampton-Aston Villa è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nell’ultima giornata della fase campionato della Champions League l’Aston Villa ha rispettato il pronostico e si è imposto 4-2 nel derby britannico con gli scozzesi del Celtic. Tripletta di Rogers e un gol di Watkins, al centro delle voci di mercato negli ultimi giorni (l’attaccante è finito nel mirino dell’Arsenal). Una vittoria molto pesante, che ha permesso alla squadra di Unai Emery di chiudere tra le prime otto e qualificarsi direttamente agli ottavi di finale, lasciandosi alle spalle corazzate del calibro di Bayern Monaco, Real Madrid e Manchester City.

All’indomani del successo con i biancoverdi però i tifosi dei Villans si sono svegliati con la notizia dell’addio a John Duran. Il centravanti colombiano, che stava facendo benissimo nell’attuale stagione, vestirà la maglia dell’Al Nassr in Arabia Saudita per una cifra vicina ai 77 milioni.

In attesa di capire come (e se) verranno reinvestiti questi soldi, il tecnico basco cercherà di tornare a vincere anche in Premier League: in campionato l’Aston Villa non lo fa da due partite, dal momento che è reduce da due pareggi con Arsenal e West Ham (2-2 e 1-1). Risultati troppo altalenanti per McGinn e compagni, che ad ogni modo rimangono in piena corsa per il quarto posto, distante quattro lunghezze. Nella sfida con il Wolverhampton i Villans tenteranno di invertire la tendenza: i Wolves sono invischiati nella lotta per non retrocedere e vengono da quattro sconfitte di fila, in cui hanno subito 10 gol complessivi segnandone soltanto uno. L’impatto del tecnico portoghese Vitor Pereira, subentrato poche settimane fa a Gary O’Neil, era stato positivo ma da qualche giornata a questa parte la sua “cura” non sembra più sortire effetti, con i nero-oro che sono precipitati al terzultimo posto in classifica.

Come vedere Wolverhampton-Aston Villa in diretta tv e in streaming

La sfida tra Wolverhampton e Aston Villa è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “X2” è quotato a 1.30 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Una partita da prendere per le pinze vista la discontinuità dell’Aston Villa, che ha avuto pure poco tempo per smaltire le fatiche di coppa. Leggera preferenza per i Villans ma è probabile che anche il Wolverhampton riesca a trovare la via del gol.

Le probabili formazioni di Wolverhampton-Aston Villa

WOLVERHAMPTON (3-4-2-1): José Sa; Doherty, Bueno, Agbadou; Rodrigo Gomes, André, Joao Gomes, Ait-Nouri; Hwang, Cunha; Strand Larsen.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Onana; Rogers, Tielemans, Bailey; Watkins.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2