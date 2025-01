Pronostico Werder Brema-Mainz: risurrezione al quarto giorno

Werder Brema-Mainz è una partita valida per la ventesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Vittoria, avvicinamento in classifica, e resurrezione al quarto giorno. O per meglio dire alla quarta giornata. Sì, perché il Werder Brema, da tre turni, non vince in casa. Quindi è arrivato il momento di dare una svolta alla propria stagione.

Semplice? Certo che no, perché il Mainz, che di punti in classifica ne ha quattro in più, è una formazione che, al momento, sta bene. Tre vittorie – e due sconfitte – nelle ultime cinque, ma soprattutto quell’affermazione sul campo del Francoforte di qualche settimana fa che ha fatto capire, pure ai giocatori stessi, di essere in grado di potersela giocare con tutti. O quasi.

C’è però una statistica, che riguarda i precedenti tra le due squadre, che deve essere messa sotto la lente d’ingrandimento: nelle ultime tre uscite, il Werder ha sempre vinto contro il Mainz e lo ha fatto anche nella gara d’andata, affermandosi nonostante un uomo in meno all’inizio del secondo tempo. Per il Mainz, quindi, questa partita, anche per via degli incroci, è più difficile del previsto. Quindi il nostro pronostico è indirizzato verso una sola cosa.

Come vedere Werder Brema-Mainz in diretta tv e streaming

Werder Brema-Mainz è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

La vittoria del Werder Brema è quotata a 2.40 su Goldbet e Lottomatica e a 2.40 anche su Snai.

Il pronostico

Sicuramente, il match, regalerà un gol per squadra e su questo ci possono essere davvero pochissime discussioni. Poi, per quanto vi abbiamo raccontato prima, crediamo fortemente che il Werder Brema abbia le qualità per tornare alla vittoria. E avvicinare in classifica i rivali.

Le probabili formazioni di Werder Brema-Mainz

WERDER BREMA (3-5-2): Zetterer; Veljkovic, Friedl, Junh; Weiser, Stage, Lynen, Schimd, kohn; Grull, Ducksch.

MAINZ (3-4-2-1): Zentner; Da Costa, Bell, Kohr; Caci, Sano, Amiri, Mwene; Nebel, Lee; Weiper.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1