Sanremo 2025, la storia si ripete: il podio è già deciso

Sanremo 2025, è successo di nuovo: nessuna sorpresa, ecco come andrà il Festival.

Lo scorso anno riuscì, chissà come, ad indovinare. Aveva pronosticato il trionfo di Angelina Mango ed è stata proprio la talentuosissima figlia d’arte, come senz’altro si ricorderà, a vincere l’edizione 2024 del Festival di Sanremo. Potrebbe averci preso anche quest’anno, quindi, essendo già riuscita, 12 mesi fa di questi tempi, in questa impresa per nulla semplice.

Ma chi, vi starete legittimamente chiedendo a questo punto, aveva beccato chi sarebbe stato il vincitore della kermesse canora ancor prima che la stessa, oltre tutto, entrasse nel vivo? Semplice, lei: l’intelligenza artificiale. Angelina Mango aveva sentenziato e Angelina Mango è stata la vincitrice assoluta del Festival, che nel 2025 tornerà con una marea di novità tutte da scoprire.

Il cambio alla conduzione è coinciso con altre piccole modifiche che non snatureranno in alcun modo, tuttavia, la natura del mitico Sanremo. Al posto di Amadeus ci sarà Carlo Conti, a fare da timoniere ad una “nave” sulla quale salperanno la bellezza di 30 cantanti. Più un lungo elenco di super ospiti di grande livello, tra i quali vale la pena annoverare Jovanotti e Damiano David. Ma andiamo al dunque, adesso, e scopriamo chi sarà il vincitore di Sanremo 2025 secondo ChatGPT.

Sanremo 2025, tutto deciso: dopo Angelina Mango è il suo turno

Il verdetto dell’intelligenza artificiale non tiene conto, è giusto sottolinearlo, dei brani. Le canzoni in gara non sono ancora state diffuse, ma solo ascoltate in anteprima da un ristretto gruppo di giornalisti che si occupano di musica. I testi non hanno avuto alcuna influenza, dunque, sul pronostico dell’AI, mentre hanno influenzato il verdetto le recensioni di alcuni di questi giudici.

Questa previsione si basa, dunque, sui loro giudizi, passati al microscopio per capire quale tra i brani in concorso rispetti i canoni che appartengono, generalmente, alle canzoni vincitrici. A rendere nota la classifica stilata da ChatGPT è stato Fanpage, da cui apprendiamo che, secondo l’intelligenza artificiale, sarà Simone Cristicchi, con la tua “Quando sarai piccola”, a vincere questa edizione della nota kermesse. A un passo dalla vetta c’è Giorgia, seguita a ruota da Brunori Sas, che chiude il podio.

Nella classifica di ChatGPT troviamo poi tutti gli altri artisti in questo esatto ordine:

Massimo Ranieri

Francesca Michielin

Lucio Corsi

Willie Peyote

Achille Lauro

Noemi

Francesco Gabbani

Rocco Hunt

Elodie

Joan Thiele

Shablo

Gaia

Rose Villain

The Kolors

Coma_Cose

Olly

Serena Brancale

Rkomi

Tony Effe

Irama

Bresh

Marcella Bella

Fedez

Modà

Sarah Toscano

Clara

Emis Killa