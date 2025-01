Tifosi Ferrari in lacrime, Hamilton subito ko: colpa di Verstappen

Niente da fare per Hamilton: la stagione si è già conclusa per il neo acquisto della Ferrari.

Non duellano per il titolo dal lontano 2021. Il che non fa altro che rendere ancor più affascinante l’ipotesi che Max Verstappen e Lewis Hamilton arrivino a sfidarsi per la corona in palio alla fine del campionato. A maggior ragione adesso che il britannico, finalmente, è arrivato alla corte di Maranello e ha indossato la sua divisa, nuova di zecca, di colore rosso.

Le possibilità che il nuovo acquisto di casa Ferrari lotti con il campione in carica per il titolo mondiale sono, in effetti, piuttosto elevate. Ed è proprio alla luce di tale consapevolezza che la stagione che presto entrerà nel vivo incuriosisce, e anche parecchio, gli amanti della Formula 1. Sarebbe uno scontro tra titani, come forse non se ne vedono da tanto, benché non tutti siano certi che il britannico possa essere in grado di tenere testa, ora come ora, al futuro papà di origini olandesi.

C’è qualcuno, tra gli addetti ai lavori, che non è troppo convinto, tuttavia, di come si evolverà la situazione. Quel qualcuno è Helmut Marko, storico consulente di casa Red Bull, che dalle colonne di Sport Bild ha lanciato qualche frecciatina all’indirizzo del pilota che ha appena cambiato casacca e intrapreso una nuova avventura.

Hamilton, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. E anche Verstappen

Il manager austriaco non nutre dubbi sul fatto che Hamilton in Ferrari possa fare bene, mentre ne ha a bizzeffe per quanto riguarda la questione della continuità.

“Lewis Hamilton ha ancora la velocità – queste le parole di Marko – ma anche per un’intera stagione? Ho dei dubbi al riguardo. Anche se lui avesse una buona Ferrari e noi costruissimo una Red Bull mediocre per Max, io punterei comunque i miei soldi su Max”. “Deve fare attenzione – ha aggiunto – a non finire di nuovo in una spirale negativa come è successo alla Mercedes, se il suo inizio alla Ferrari non dovesse andare secondo le sue aspettative”.

Non crede, insomma, che Lewis possa essere in grado di tenere l’asticella alta per 24 gare, se anche all’inizio della stagione dovesse brillare, cosa che quasi certamente, al netto dell’entusiasmo e delle novità, avverrà. Non resta che aspettare che il campionato entri nel vivo, dunque, per scoprire se la previsione dell’austriaco fosse corretta o se, invece, abbia toppato.