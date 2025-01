Pronostici Serie B 25 gennaio: si infiamma la lotta per la salvezza

Serie B, tante sfide salvezza ma anche uno scontro diretto per i playoff: non mancano gli spunti di interesse nei match in programma sabato pomeriggio.

Dopo ventidue giornate la concorrenza per un posto nei playoff sembra diventare sempre più agguerrita. Dal Palermo in giù – i siciliani sono momentaneamente quinti – abbiamo 7 squadre racchiuse in soli 3 punti: di questo gruppone fanno parte anche Cesena e Bari, che daranno vita ad un avvincente scontro diretto nella ventitreesima giornata (entrambe sono a quota 29 punti, insieme al Catanzaro).

I romagnoli nell’ultimo turno hanno messo fine ad un lungo digiuno di vittorie battendo la Sampdoria (1-2) a Marassi: la squadra di Michele Mignani non vinceva da metà dicembre e da allora, oltre a rimediare una sonora batosta in Coppa Italia contro l’Atalanta, aveva racimolato a malapena un punto in quattro partite. Due pareggi di fila invece per i pugliesi, che se vogliono blindare un posto tra le prime otto devono essere più continui: sabato scorso i Galletti hanno impattato con il Brescia (2-2), interrompendo la striscia di “Under 2,5” che durava da ben sette turni. Si preannuncia movimentata anche la sfida del “Manuzzi” e rispetto al match d’andata, giocato a dicembre (finì 1-0 per il Bari) si potrebbe vedere qualche gol in più.

Gravita in zona playoff pure la Juve Stabia, che ha un po’ tirato il freno a mano nelle ultime settimane: prevediamo equilibrio nella sfida con l’altra terribile neopromossa, la Carrarese, non troppo lontana dall’ottavo posto. Gli apuani vengono dalla pesante sconfitta con lo Spezia (0-4), la seconda di fila dopo quella con il Pisa, ma restano una squadra molto solida e che sta andando decisamente oltre le aspettative.

Le previsioni sulle altre partite

Sempre più in crisi la Sampdoria: i blucerchiati, nonostante gli avvicendamenti in panchina – al timone adesso c’è Leonardo Semplici – non riescono proprio ad ingranare ed annaspano in zona retrocessione. L’ultimo successo doriano risale addirittura ad ottobre, proprio contro il Mantova, suo prossimo avversario. I virgiliani sono reduci dall’importante successo di Cittadella e davanti al proprio pubblico, dove hanno totalizzato la maggior parte dei punti, dovrebbero riuscire ad evitare anche la sconfitta contro una Samp in netta difficoltà.

Chiudiamo con due scontri salvezza: Cosenza-Cittadella e Frosinone-Sudtirol. I calabresi in settimana hanno visto rigettarsi il secondo ricorso sui punti di penalizzazione (confermato dunque il -4) e dal mercato non stanno arrivando i rinforzi auspicati. Dopo la sconfitta di Cremona (3-1), la quinta nelle ultime sette giornate – i Lupi non vincono da novembre – giacciono di nuovo da soli all’ultimo posto e dovranno fare attenzione ad un Cittadella intenzionato a riscattare il k.o. interno con il Mantova. Momento critico anche per il Frosinone: nella sfida con il Sudtirol, che ha due punti in meno dei ciociari, a vincere potrebbe essere la paura di perdere.

Serie B: possibili vincenti

Juve Stabia o pareggio (in Juve Stabia-Carrarese)

Cittadella o pareggio (in Cosenza-Cittadella)

Mantova o pareggio (in Mantova-Sampdoria)

Le partite da almeno due gol complessivi

Cesena-Bari

Mantova-Sampdoria

Serie B: le partite da almeno un gol per squadra

Cosenza-Cittadella

Mantova-Sampdoria

Le partite da meno di tre gol complessivi

Juve Stabia-Carrarese

Frosinone-Sudtirol

Comparazione quote

Il segno “Over 1.5” in Cesena-Bari è quotato a 1.33 su Goldbet e Lottomatica e a 1.35 su Snai. Il segno “Under 2.5” in Juve Stabia-Cremonese è quotato invece a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.48 su Snai.

