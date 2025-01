Pronostico Sampdoria-Cesena: occhio alla statistica sulle difese

Sampdoria-Cesena è una partita della ventiduesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La Sampdoria non vince dalla decima giornata; il Cesena da quella numero 17. Diciamo che le due squadre che apriranno il 22esimo turno della Serie B non se la passano bene. Soprattutto i liguri padroni di casa, che hanno cambiato tre allenatori nel corso dell’anno, e che per la rosa che hanno non meritano ovviamente la classifica che vediamo.

Semplici ancora è alla ricerca della prima gioia, dopo aver preso il posto di Sottil. Non è arrivata a Brescia – con polemiche per alcuni cori razzisti – ma potrebbe arrivare venerdì. Sì, diciamo che la Samp, nonostante tutto, non può non essere favorita contro la formazione bianconera, neopromossa, che dopo un avvio incredibile di campionato si è un po’ arenata. Sì, perché prima o poi, ed è sempre successo in questo modo, i veri valori vengono a galla. E dentro la Sampdoria di valori davvero importanti ce ne stanno. Uno su tutti? Coda, quel centravanti che ha battuto tutti i record e che segna sempre, in ogni squadra, e contro ogni squadra.

Detto questo, c’è una statistica che mette in evidenza un fatto bello importante che è assolutamente da tenere in considerazione: le due squadre hanno le peggiori difese della B con rispettivamente 28 e 31 reti subite. Quindi ci aspettiamo, come al solito, delle difese tutt’altro che granitiche. Una vittoria con gol.

Come vedere Sampdoria-Cesena in diretta tv e in streaming

Sampdoria-Cesena, in programma venerdì alle 20:30, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Sampdoria è quotata a 2.30 su Goldbet, Lottomatica e a 2.35 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Per la Sampdoria è arrivato il momento di tornare alla vittoria contro il Cesena. L’affermazione manca da troppo tempo per i liguri e quindi il momento è quello giusto. E per quanto vi abbiamo raccontato prima, ci aspettiamo un match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Cesena

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Veroli, Meulensteen, Riccio; Depaolii, Yepes, Vieira, Bellemo, Venuti; Tutino, Coda.

CESENA (3-4-2-1): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Magraviti; Adamo, Calo, Bastoni, Donnarumma; Berti, Kargbo; Shpendi.



POSSIBILE RISULTATO: 2-1