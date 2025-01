Si ferma Berrettini: l’annuncio ufficiale sorprende i tifosi

Berrettini al capolinea, va bene così: decisione inaspettata.

Un Berrettini in versione deluxe, solido e deciso come non lo si vedeva – fatta eccezione per la parentesi a Malaga, in Coppa Davis – da un bel po’ di tempo. Segno che l’arena australiana lo accende e che gli fa bene, probabilmente, tornare a calcare quel campo su cui è stato, nell’edizione 2022, protagonista assoluto.

A Melbourne Matteo ha fatto semifinale, il che sta a significare che il cemento della terra dei canguri ben si sposa con il suo gioco, velocissimo e potente. E lo si è visto nel match di debutto, che pur non essendo iniziato nel migliore dei modi ci ha regalato, poi, un epilogo da sogno. Il campione romano ha vinto in rimonta un difficilissimo match contro il britannico Cameron Norrie, dando un seguito, così facendo, alle parole dei giorni scorsi. Non mentiva quando diceva di sentirsi in palla: era tutto vero e ora ne abbiamo la certezza.

Ad attenderlo troverà, adesso, il temibile Holger Rune, reduce da un primo turno che si è protratto fino al quinto set e che lo ha visto imporsi sul cinese Zhizhen Zhang. E se è vero che il danese è giovane e scattante, è altrettanto vero che questo Berrettini qui è un osso duro, durissimo. L’esito del match non è affatto scontato, dunque, tanto più se si considera che Matteo sta bene sia fisicamente quanto mentalmente. Scherza, sorride. Ha ricominciato, cosa che non accadeva da tanto, a divertirsi in campo, ed è questa la cosa più importante.

Berrettini, ricerche finite: “Questo setup mi piace”

Sta bene, ha detto chiaramente in numerose interviste, sottolineando quanto positiva sia la fase che sta attraversando. Si sente migliorato, ha aggiunto, in risposta, nel rovescio, anche nei movimenti in avanti. E questo sebbene sulla sua panchina, ora come ora, non sia seduto nessun allenatore di fama mondiale.

Ad allenarlo, da qualche mese a questa parte, c’è l’amico ed ex tennista Alessandro Bega, con il quale sembrerebbe esserci un’ottima sintonia. Al punto che Berrettini non è più in cerca, a quanto pare, di un coach, dopo aver chiuso con Francisco Roig: “Ci siamo seduti al tavolo e abbiamo deciso che questo setup mi piace”, ha risposto Matteo a Ubitennis quando gli è stato chiesto se il team fosse consolidato o se, invece, fosse in procinto di apportare qualche nuova modifica”.

“Con Ale (Bega, ndr) abbiamo cominciato l’anno scorso e stiamo facendo un lavoro eccellente. Ho cambiato preparatore fisico e fisioterapista. Non è mai semplice cambiare così tanto, soprattutto per uno che ha avuto 15 anni le stesse persone. I cambiamenti mi hanno sempre portato energia e stimolo. In questo momento sento che mi sto allenando bene, che trovo sempre qualcosa su cui migliorare. Se dovessi sentire la necessità di cambiare lo faremo con estrema serenità”.