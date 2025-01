Lotto, terno da 261mila euro: i numeri da sogno

Lotto, un terno per oltre 260mila euro. Ecco cosa è successo in una delle ultime estrazioni dell’anno. Svelati i numeri da sogno

La giocata è di quelle che rimarranno nella storia di questo gioco. E se dovesse trattarsi di un solo giocatore potremmo parlare di una delle vincite più alte mai centrate con questo gioco.

La Campania è stata l’assoluta protagonista di una delle ultime estrazioni del gioco del Lotto del 2024. Sì, una chiusura davvero col botto visto quello che è successo a Nola, in provincia di Napoli, così come ci viene raccontato da Agimeg.it. Tre numeri da sogno. Tre numeri che hanno cambiato la vita o di un solo giocatore o magari di amici e parenti che lo hanno seguito in questa giocata folle. Sì, perché non sappiamo realmente a chi sono andati tutti questi soldi, sappiamo che tutto è successo in una sola città. Quindi è assai probabile che sia un nucleo familiare. Ma entriamo nel dettaglio, è andiamo a vedere come sono stati vinti una montagna di soldi.

Lotto, ecco il terno da sogno

Nella città di prima “sono state realizzate sette vincite da Top 10 nel concorso del 30 dicembre grazie al terno 6-25-56 sulla ruota di Napoli. Le prime cinque sono del valore di 47.500 euro ciascuna, in virtù di giocate da 20 euro, mentre le altre due sono state di 23.750 euro, grazie a giocate da 10 euro. Se dovesse trattarsi di un unico giocatore, la vincita complessiva ammonterebbe a 261.250 euro”. Tutto incredibilmente vero, tutto incredibilmente da segnalare. 120 euro investiti, in totale, per un ritorno economico davvero clamoroso. Tre numeri che hanno cambiato davvero il modo di vedere il 2025. Una fine e un principio da ricordare. Chissà i botti.

Ma non è finita qui: perché nell’estrazione del 28 dicembre, invece, la fortuna ha baciato il capoluogo campano, vale a dire Napoli. Una quaterna, sulla ruota della città, è valsa la bellezza di 134mila euro con un importo minimo di 6 euro giocati. I numeri? Eccovi serviti: 9-10-15-48. Tre bassi e uno nemmeno troppo alto. Sarà stato un sogno, sarà stato quello che volete. I sogni però sono fatti per essere realizzati. E qui è successo appunto questo.