Al Nassr-Al Okhdood, Saudi Pro League: formazioni, pronostico

Al Nassr-Al Okhdood è una partita valida per la quattordicesima giornata del campionato saudita. Probabili formazioni e pronostici

Undici punti di distacco dall’Al-Ittihad. Quarto posto in classifica che, al momento, significherebbe anche la mancata qualificazione alla prossima Champions League asiatica. Diciamo che l’Al Nassr di Pioli e di Ronaldo avrebbe potuto fare meglio in questo avvio di stagione. Ma il campionato è ancora lungo e il 2025 potrebbe iniziare assai bene.

Il calendario, infatti, arriva sicuramente a dare una mano ai padroni di casa, che ospitano una formazione che non ha praticamente nessuna ambizione. Anzi, ha un obiettivo, quello di salvarsi. Al momento, l’Al Okhdood è fuori dalla zona rossa della classifica, con tre punti in più rispetto all’ultima squadra che andrebbe in B, ma sa benissimo che dovrà lottare fino alla fine per centrare quello che è il target stagione. Ci riuscirà? Questo noi non lo sappiamo, sappiamo però che da questa partita non arriveranno punti.

L’Al Nassr ha intenzione di partire con il piede pigiato sull’accelerato. Lo ha detto anche Pioli in una recente intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. E poi ci sono anche due confronti che fanno capire come il livello tra queste due squadre è così netto che difficilmente potrebbe succedere qualcosa di diverso di una vittoria dell’Al Nassr: in entrambe le occasioni, Ronaldo e compagni, hanno vinto. Sia in casa che in trasferta. Insomma, il risultato finale è evidentemente scritto.

Dove vedere Al Nassr-Al Okhdood in diretta tv e in streaming

La sfida Al Nassr-Al Okhdood, valida per la quattordicesima giornata del campionato saudita, è in programma giovedì 9 gennaio alle 18:00. In Italia il match in questione non potrà essere seguito su nessuna piattaforma. A differenza di quanto succedeva lo scorso anno con alcune partite di questo campionato che venivano trasmesse da Sportitalia.

Il pronostico

Sfida, questa, da almeno tre reti complessive. L’Al Nassr di Ronaldo la sbloccherà anche nel primo tempo e la condurrà in porto senza particolari problemi.

Le probabili formazioni di Al Nassr-Al Okhdood

AL NASSR (4-2-3-1): Bento; Al Ghannam, Simakan, Laporte, Abdulramani; Al Khaibiri, Brozovic; Angelo, Otavio, Mané; Ronaldo.

AL OKHDOOD (4-2-3-1): Vitor; Faraj, Asiri, Rubaie, Al Muwallad; Petros, Pedroza; Bassogog, Ferreira, Saviour; Kone.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2