Ultim’ora choc, Hamilton crolla totalmente: allarme alla Ferrari

Ultim’ora Hamilton: crollo totale del pilota della Ferrari. Scatta l’allarme dentro la Rossa di Maranello. Il verdetto è davvero clamoroso

La nuova stagione non è iniziata, ovviamente. Siamo in periodo di vacanze per i piloti della Formula Uno. Ma dentro la Ferrari è già scattato l’allarme per Lewis Hamilton. Il motivo? Un attimo di pazienza e ve lo spieghiamo.

Questo è il momento, infatti, alla fine della stagione e come succede per tutti gli sport, delle pagelle dell’anno. E siccome Max Verstappen ha vinto il suo quarto titolo di fila, è normale che sia il primo in questa speciale graduatoria. Sì, speciale, perché a dare i voti sono stati i colleghi: i protagonisti del Circus, infatti, hanno dato il punteggio a tutti gli altri. “L’olandese ha ricevuto il primo posto da otto dei suoi colleghi e tutti gli altri lo hanno inserito almeno nelle prime quattro posizioni” si legge sul sito formulapassion.it. Insomma, è stato quasi un plebiscito.

Ultim’ora Hamilton: solo al decimo posto

La classifica è stata pubblicata sul sito ufficiale della Formula Uno e ci sono stati tre astenuti: Max, appunto, poi l’ormai ex compagno di squadra Sergio Perez, e proprio Hamilton, che è scivolato clamorosamente al decimo posto. La sua stagione, infatti, è stata fatta più di bassi che di alti e questo ha evidentemente pesato nel giudizio finale di tutti gli altri.

Il podio finale è stato lo stesso espresso dal campionato e anche dai team principal: dietro Verstappen infatti si sono classificati nell’ordine Lando Norris e Charles Leclerc. E anche dalla quarta alla sesta posizione il risultato non è cambiato. Certo, l’ordine è differente perché al quarto posto si è piazzato Russell, mentre al quinto Piastri. E Sainz al sesto. Quella di Hamilton, insomma, è stata comunque la vera sorpresa della stagione, perché si è piazzato come detto al decimo posto di questa classifica. E nessuno, forse, se lo aspettava davvero. Sicuramente poteva andare meglio e dentro la Ferrari – anche se oggettivamente crediamo di no – questo potrebbe essere visto come un allarme. Nemmeno i colleghi, ormai, credono forse più alla possibilità di un Hamilton davvero competitivo l’anno prossimo.