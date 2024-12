Cremonese-Brescia, Serie B: streaming, formazioni, pronostico

Cremonese-Brescia è una partita della ventesima giornata di Serie B e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

L’affermazione della Cremonese sul campo del Cesena – la truppa di Stroppa ha sfruttato le molteplice assenze dei bianconeri di casa – ha mandato un segnale importante al campionato cadetto: i lombardi per un posto nei playoff ci sono.

E sicuramente, vista la qualità della rosa, alla fine della fiera l’otterranno. La Cremonese, infatti, è una delle squadre meglio attrezzate della Serie B e lotterà fino alla fine per riuscire a prendersi anche la promozione in Serie A. Non si sblocca dalla X, invece, il Brescia di Bisoli. Con il nuovo allenatore in panchina, i lombardi, hanno fatto tre partite conquistando tre punti, tutti con lo stesso finale, il pareggio. Contro il Modena, nel boxing day, è stato scoppiettante: un tre a tre finale che ha ribaltato i due zero a zero che erano arrivati. Una squadra che da un lato ha ritrovato la via della rete ma che, dall’altro, ha perso o quasi quelle che erano le certezze difensive. Quindi diciamo che non è stato tutto bellissimo anche perché, il gol del Modena che ha fissato il finale, è arrivato mentre il match si incamminava verso la conclusione. Quindi con un po’ di attenzione in più magari sarebbe arrivata la vittoria.

Detto questo, un derby è pur sempre un derby tra due squadre divise da pochi chilometri di distanza. Non ci sarebbe un pronostico netto, in altre circostanze, ma noi crediamo che ci sia una squadra davvero favorita.

Come vedere Cremonese-Brescia in diretta tv e in streaming

Cremonese-Brescia, in programma domenica alle 12:30, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Cremonese è quotata a 1.70 su Goldbet, Lottomatica e a 1.70 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Sì, vincerà la Cremonese, in un match scorbutico, molto tattico, e che dovrebbe regalare, anche, meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Cremonese-Brescia

CREMONESE (3-5-1-1): Fulignati; Antov, Ceccherini, Bianchetti; Barbieri, Pickel, Castagnetti, Milanese, Zanimacchina; Vasquez; Bonazzoli.

BRESCIA (3-5-2): Lezzerini; Papetti, Adorni, Cistana; Dickmann, Bisoli, Verreth, Galazzi, Corrado; Juric, Moncini.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0