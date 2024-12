Villarreal-Rayo Vallecano, Liga: streaming, formazioni, pronostico

Villarreal-Rayo Vallecano è un recupero della dodicesima giornata della Liga e si gioca mercoledì alle 21:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Momento durissimo per il Villarreal, che contro il Betis ha collezionato la terza sconfitta di fila tra campionato e coppa e adesso contro il Rayo Vallecano vuole evidentemente rifarsi da una situazione critica. Troppo brutta per essere vera dopo un avvio di stagione decisamente di un altro livello.

Il sottomarino giallo non vince da oltre un mese: era il 9 novembre quando piazzava la terza vittoria di fila in casa contro l’Alaves volando letteralmente in classifica. Una situazione stravolta da due pareggi e dall’ultimo ruolino di marcia evidenziato prima. La classifica rimane comunque bella: una squadra che ha 26 punti, che è al sesto posto quindi in zona Europa, e che con una vittoria potrebbe riuscire a superare il Maiorca piazzandosi al quinto posto. Insomma, ha un enorme valore questa sfida per i padroni di casa. Che, sanno comunque, di affrontare una squadra che sta bene: il Rayo Vallecano viene tra risultati utili di fila, con due vittorie e un pareggio, ed è proprio il pareggio che ha fatto capire le potenzialità di una squadra che ha fermato la corsa al primo posto del Real Madrid. Il Rayo ha dato tutto in campo e questo, oggettivamente, potrebbe essere un fattore. Potrebbe arrivare a questo recupero una squadra scarica. E il Villarreal ne potrebbe assolutamente approfittare.

Come vedere Villarreal-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming

La sfida Villarreal-Rayo Vallecano, valida per un recupero della dodicesima giornata della Liga spagnola, è in programma mercoledì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Fiducia al Villarreal che dovrebbe riuscire a prendersi una bella vittoria e soprattutto rilanciarsi in classifica dopo un momento così. Il quinto posto è alla portata dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Villarreal-Rayo Vallecano

VILLARREAL (4-4-2): Junior Reis; Kiko, Albiol, Bailly, Cardona; Pino, Parejo, Gueye, Baena; Moreno, Perez.

RAYO VALLECANO (4-4-2): Batalla; Ratiu, Lejeune, Mumin, Chavarria; de Frutos, Ciss, Lopez, Embarba; Nteka, Palazon.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0