Col nuovo Gratta e vinci online da 2 milioni è Natale tutti i giorni

Gratta e vinci, premi da capogiro con la versione online di Tombola Super.

C’è un motivo ben preciso se tutti, ogni anno, attendono con grande impazienza l’inizio delle festività natalizie. Ed è da ricercarsi, sicuramente, nel fatto che non c’è occasione migliore per riunire la famiglia attorno ad una bella tavola imbandita. Per poi chiudere il pomeriggio in bellezza con qualche “sessione” intensiva di tombola.

Già, perché alla fin fine non c’è gioco che si sposi con l’atmosfera tipica delle feste dicembrine meglio di questo, ed è questo il motivo per cui tutti dovrebbero fare almeno un “giro”. Se non fisicamente almeno virtualmente, visto che adesso, finalmente, si può. La tombola di persona ha tutto un altro sapore, quello è poco ma sicuro, ma un Gratta e vinci a tema non sarà certo da meno. Ci sono ottime ragioni per pensare, dunque, che Tombola Super LIT sbancherà in men che non si dica.

Questo nuovo Gratta e vinci online ha un costo di 10 euro, ma il premio massimo in palio è assolutamente strepitoso. Si possono vincere fino a 2 milioni di euro, una cifra che farà in modo che sia Natale tutti i giorni per chi decidere di tentare la fortuna attraverso questa lotteria istantanea. Ci sono tanti altri premi, comunque, su cui sarà eventualmente possibile mettere le mani.

Gratta e vinci, scocca l’ora della tombola: provalo online

Questa lotteria istantanea mette in palio premi da 10, 20, 25, 50, 100, 500, 1.000, 5mila, 10mila, 50mila e 100mila euro. C’è un limite massimo, tuttavia, di giocate erogabili: saranno messi in distribuzione due lotti di giocate, ciascuno dei quali sarà costituito da 8 milioni 160mila giocate erogabili. La massa premi totale ammonta a 60 milioni 765mila 200 euro per ciascun lotto.

La versione virtuale di Tombola Super sarà accessibile tramite sito mobile del concessionario o sito mobile del punto vendita a distanza, ma anche attraverso l’apposita applicazione di Gratta e vinci. Sarà necessario scaricarla sul proprio dispositivo, entrare nell’area dedicata a questo grattino e giocare servendosi del touch screen.

La dinamica di gioco è uguale, sostanzialmente, a quella che domina la storica tombola. L’utente avrà davanti a sé delle cartelle e vincerà solo nel caso in cui faccia terno, quaterna, cinquina o tombola. I simboli bonus aggiungeranno però un po’ di pepe al gioco, così come le pile di monete d’oro che caratterizzano l’interfaccia. Un gioco, insomma, che vale la pena provare.