Roma-Braga, Europa League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Roma-Braga è una partita valida per la sesta giornata dell’Europa League. Dove vederla in tv, streaming, probabili formazioni e pronostico

Il pareggio conquistato contro il Tottenham due settimane fa è stato il primo punto di Ranieri sulla panchina della Roma. Una partita difficile, quella di Londra, che ha messo in evidenza, però, un fattore importante: con il nuovo allenatore abbiamo visto subito una squadra diversa.

E nello scorso fine settimana i giallorossi hanno pure conquistato la prima vittoria spazzando via il Lecce mettendoci dentro anche una prestazione importante. Il Braga, però, ha qualità diverse rispetto ai salentini. Non è un ostacolo insormontabile, ma forse qualche grattacapo in più lo potrebbero creare. Certo c’è, però, che la Roma per cercare di andare avanti in questa manifestazione, quando mancano tre giornate alla fine della prima fase, ha bisogno assoluto dei tre punti. Al momento, i capitolini, ne hanno uno in meno dei portoghesi che sperano ovviamente di tornare a casa con un risultato positivo. Anche perché, in generale, anche il momento è positivo con una sola sconfitta nelle ultime nove uscite che hanno messo sotto i riflettori delle qualità, sia tecniche che fisiche, decisamente importanti. Insomma, per la Roma sarà tutt’altro che semplice.

Però, come detto prima, è una Roma decisamente diversa da quella vista fino a poche settimane fa: una squadra che ha ritrovato fiducia e grande senso di appartenenza. E Ranieri ha subito toccato i tasti giusti.

Come vedere Roma-Braga in diretta tv e streaming

La sfida Roma-Braga, valida per la sesta giornata della nuova Europa League, è in programma giovedì alle 18:45. L’Europa League è un’esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere. Per tutti i nuovi abbonati a NowTV c’è una grande promo: il PassSport mensile in offerta con uno sconto del 40%. Si paga 14,99 euro invece di 24,99 euro si ha accesso a tanti contenuti: tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Champions League, i migliori tornei di tennis al mondo, la NBA, la Formula 1, la MotoGP, l’Eurolega di basket.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Roma è quotata a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 anche su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Meno semplice della sfida contro il Lecce, e magari anche in questo caso con almeno una rete per squadra, ma la Roma alla fine dovrebbe riuscire a trovare una vittoria importante che permetterebbe di guardare con ottimismo alle due uscite finali della prima fase. E magari anche pensare di entrare tra le prime otto.

Le probabili formazioni di Roma-Braga

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Abdulhmaid, Pisilli, Le Fee, Koné, Zalewski; Dovbyk, Dybala.

BRAGA (4-3-2-1): Matheus; Ferreira, Niakate, Arrey-Mbi; Fernandes, Carvalho, Moutinho, Gomez; Horta, Bruma; Ouazzani

POSSIBILE RISULTATO: 2-1