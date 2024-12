WhatsApp, festa dell’Immacolata: le immagini più belle per l’8 dicembre

WhatsApp, dillo con un’immagine: l’Immacolata Concezione adesso si festeggia anche in chat.

Convenzionalmente, le festività natalizie hanno inizio nel giorno dedicato all’Immacolata Concezione. E, come da tradizionale, è proprio l’8 dicembre che le famiglie cattoliche iniziano ad addobbare la casa con l’albero e con il presepe raffigurante la natività. Del resto, è proprio in questa data che si celebra la nascita, senza il peccato originale, della Vergine Maria.

Una festa che porta con sé allegria ed impazienza proprio perché è in concomitanza con essa che si entra ufficialmente nel vivo del periodo più magico che ci sia. Va da sé, allora, che l’8 dicembre abbia un significato importante, importantissimo, e che una ricorrenza del genere meriti di essere celebrata nel migliore dei modi. Sia radunando attorno ad una tavola imbandita i parenti e gli amici e sia, perché no, stupendo i propri cari con un messaggio ad hoc su WhatsApp.

Messaggio che sarebbe ancora meglio accompagnare con un’immagine a tema, come quelle che vi proporremo da qui in avanti. Se l’idea di infiocchettare così un messaggio da inoltrare in chat ti stuzzica, non dovrai fare altro che scaricarla ed allegarla, poi, all’interno della chat. Pronto a dispensare auguri a destra e a manca?

Buona festa dell’Immacolata: dillo così su WhatsApp

Dentro questa immagine c’è tutto il calore della festa più amata da tutti, non trovi? Ecco perché, imbattendoci in essa, abbiamo pensato che fosse perfetta per celebrare il giorno in cui hanno ufficialmente inizio le festività dicembrine. Inviala a chiunque tu voglia e che le feste abbiano inizio!

Che le feste abbiano finalmente inizio

Anche tu fai parte di quell’esercito di persone impazienti di addobbare a festa qualunque cosa capiti loro sotto tiro? Se la risposta è sì, sappi che puoi iniziare a farlo da WhatsApp. E mandare questa cartolina ad amici e parenti l’8 dicembre è il modo migliore che ci sia al mondo per iniziare a manifestare tutta la tua voglia di Natale e di atmosfere magiche. Provare per credere.

La magia fa tappa su WhatsApp

L’augurio più bello che si possa fare ad una persona, indipendentemente dal fatto che si festeggi o meno l’Immacolata Concezione, è quello di sperimentare le cose più belle che la vita ha da offrirci. Come l’amore, ad esempio, ma anche come la dolcezza. Ecco perché questa immagine così essenziale, accompagnata da una frase così significativa, è perfetta per viaggiare in chat in questo giorno così speciale.