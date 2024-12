Everton-Wolverhampton, Premier League: tv, formazioni, pronostico

Everton-Wolverhampton è una partita della quattordicesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Un vero e proprio scontro salvezza, con la possibilità, per i padroni di casa dell’Everton, di allungare – non in maniera definitiva – e di respirare un poco. Il quattordicesimo turno del massimo campionato inglese mette di fronte due squadre che per le qualità che hanno in rosa, soprattutto la truppa di Liverpool, potrebbe puntare a qualcosa di diverso di una semplice salvezza ma si sa, quando le cose iniziano male potrebbe pure finire peggio.

I fatti dicono che sia Everton che Wolves lotteranno loro malgrado per la permanenza. Due squadre che attraversano anche un momento diverso: se Pickford e compagni non vincono una partita da più di un mese, era il 19 ottobre, gli ospiti nelle ultime tre hanno vinto due volte ma arrivano a questo match dopo la cocente delusione in casa contro Bournemouth. Errori su errori, in fasi difensiva, hanno permesso a Kluivert, ex Roma, di siglare una tripletta dal dischetto. Sa, il portiere, è stato il protagonista in negativo commettendo tre ingenuità clamorose e regalando la vittoria agli ospiti. Fortuna per lui che ha immediatamente l’occasione per rimettersi in sesto, ma è difficile che l’Everton non riesca a vincere questo match.

Come vedere Everton-Wolverhampton in diretta tv e in streaming

La sfida Everton-Wolverhampton è in programma mercoledì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Magari con difficoltà, visto che la posta in gioco è alta, ma sicuramente l’Everton riuscirà a prendersi quella vittoria che manca da molto tempo e mettersi così alle spalle anche la legnata subita dallo United nello scorso turno. Match che dovrebbe pure regalare almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Everton-Wolverhampton

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; Young, Tarbowski, Brantwhaite, Mykolenko; Doucoure, Gueye; Lindstrom, McNeil, Ndiaye; Beto.

WOLVERHAMPTON (4-3-3): Sa; Lemina, Toti, Ait-Nouri; Semedo, Andre, Gomes, Rodrigo; Bellegarde, Larsen, Cunha.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1