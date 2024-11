Sturm Graz-Girona, Champions League: tv, formazioni, pronostico

Sturm Graz-Girona è una partita valida per la quinta giornata della nuova Champions League. Dove vederla in tv, streaming, formazioni e pronostico

Un solo gol fatto in 4 partite. E non è il peggior attacco quello dello Sturm Graz, che ha ancora zero punti nella classifica della Champions League e che quindi ha un piede e mezzo fuori dalla manifestazione. Diciamo che questa nuova formula ha evidentemente messo un solco ancora più importante tra le formazioni forti e quelle che praticamente praticano uno sport diverso. Il tutto è davvero evidente.

Detto questo, ci sono poche possibilità che gli austriaci, possiamo dire nulle, possano andare avanti nella massima competizione europea. Possibilità che invece, grazie ai tre punti conquistati fino al momento, ha il Girona che è a sole due lunghezze da quella posizione, la 24esima, che permetterebbe di andare ai playoff. Certo, gli spagnoli quest’anno non sembrano essere la squadra ammirata lo scorso anno – anzi non lo sono – ma vengono sicuramente da un momento positivo in campionato messo in evidenza anche dalla bella vittoria nello scorso turno contro l’Espanyol: un’affermazione mai in discussione per una squadra che ha dominato dal primo all’ultimo minuto riuscendo a segnare anche 4 reti. Diciamo che è un buon biglietto da visita per la sfida – che si gioca in un campo diverso da quello dello Sturm – e che apre a delle possibilità importanti di vittoria.

Dove vedere Sturm Graz-Girona in diretta tv e in streaming

La sfida Sturm Graz-Girona, valida per la quinta giornata della nuova Champions League, è in programma mercoledì alle 18:45. La Champions League è un'esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere.

Il pronostico

Favorito il Girona. Che dovrebbe prendersi tre punti fondamentali per il proprio cammino in Europa. Per lo Sturm Graz, ovviamente, niente da fare. Troppo poco attrezzata la formazione padrona di casa.

Le probabili formazioni di Sturm Graz-Girona

STURM GRAZ (4-2-3-1): Scherpen; Gazibegovic, Aiwu, Geynhofer, Lavalee; Chuckwuani, Kiteishvili; Yalcouye, Jatta, Boving; Biereth.

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Martinez, Lopez, Krejcl, Blind; van de Beek, Romeu; Gil, Asprilla, Gutierezz; Miovski.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3