Serie B, i pronostici sulle partite della quattordicesima giornata

Serie B, la capolista Pisa è impegnata nel derby toscano con la Carrarese mentre il Sassuolo secondo in classifica ospita la Salernitana.

Dopo tredici giornate possiamo affermare con certezza che in Serie B ci sono 3 squadre che corrono più delle altre: Pisa, Sassuolo e Spezia. Sono già 6, infatti, i punti di distacco in classifica tra la terza e la quarta (il Cesena) quando inizia ad intravedersi il giro di boa. Chi sta stupendo in positivo sono gli uomini di Pippo Inzaghi, arrivati a quota 30 punti dopo le due vittorie con Cremonese e Sampdoria: il Pisa ha ormai gettato la maschera, visto che nell’era dei 3 punti a partita solo una squadra non è riuscita a conquistare la promozione una volta raggiunta questa soglia nello stesso numero di giornate.

Sabato pomeriggio i nerazzurri saranno impegnati nel derby toscano con la Carrarese: match alla portata ma c’è l’incognita del post-sosta. E poi non bisogna dimenticare che gli apuani, prima di arrendersi al Modena due settimane fa, venivano da sei risultati positivi. Va veloce anche il Sassuolo, la cui unica sconfitta rimane quella con la Cremonese dello scorso agosto: i neroverdi di Fabio Grosso sono a -2 dal Pisa capolista e partono favoriti nella sfida con una Salernitana in crisi e che durante la sosta ha esonerato Martusciello e richiamato Colantuono. E lo Spezia? I liguri, unici ancora imbattuti, mettono nel mirino altri tre punti dopo i due successi con Modena e Juve Stabia: il pericolante Sudtirol, scivolato in zona rossa nonostante l’arrivo del nuovo tecnico (Zaffaroni), non rappresenta certo un ostacolo insormontabile per la truppa di D’Angelo.

Le previsioni sulle altre partite

L’ultimo k.o. del Bari di Moreno Longo risale addirittura alla seconda giornata. Da allora i Galletti non hanno più perso e sembrano essere guariti pure dalla “pareggite”: due settimane fa hanno espugnato l’Arechi di Salerno (0-2), agganciando il sesto posto e la zona playoff.

Sfruttando la spinta del San Nicola, hanno buone possibilità di conquistare almeno un punto con il Cittadella, tornato subito coi piedi per terra dopo l’impresa di Palermo: sconfitta interna con il Cesena e penultimo posto. Nel cosiddetto “limbo” della classifica ci sono Catanzaro e Mantova, due squadre ancora indecifrabili: leggera preferenza per i calabresi, ma solo per via del rendimento disastroso dei virgiliani fuori casa (soltanto 2 punti ottenuti finora). La Reggiana, sestultima, è un’altra squadra in difficoltà: gli emiliani non vincono da 4 giornate e rischiano di restare all’asciutto anche nel derby con il Cesena, che a differenza dei granata sta andando forte (tre vittorie nelle ultime 4 partite). Sfida tra “nobili deluse” quella tra Palermo e Sampdoria: previsto almeno un gol per parte. Non dovrebbe essere una gara spettacolare, infine, quella tra Cremonese e Frosinone: i lombardi si sono riaffidati a Stroppa dopo le due sconfitte con Pisa e Mantova e cercheranno di invertire la tendenza contro i deludenti ciociari.

Serie B: possibili vincenti

Pisa o pareggio (in Carrarese-Pisa, sabato 23 ore 15:00)

Sassuolo (in Sassuolo-Salernitana, sabato 23 ore 15:00)

Bari o pareggio (in Bari-Cittadella, domenica 24 ore 15:00)

Spezia (in Spezia-Sudtirol, domenica 24 ore 15:00)

Le partite da almeno due gol complessivi

Catanzaro-Mantova, sabato 23 ore 15:00

Sassuolo-Salernitana, sabato 23 ore 15:00

Serie B: le partite da almeno un gol per squadra

Cesena-Reggiana, sabato 23 ore 17:15

Palermo-Sampdoria, domenica 24 ore 17:15

Le partite da meno di tre gol complessivi

Bari-Cittadella, domenica 24 ore 15:00

Cremonese-Frosinone, domenica 24 ore 15:00

Comparazione quote

La vittoria del Sassuolo è quotata a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai. Il segno “Gol” in Palermo-Sampdoria è quotato invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai.

