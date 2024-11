Manchester City-Tottenham, Premier League: tv, formazioni, pronostico

Manchester City-Tottenham è una partita della dodicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30 diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Quattro sconfitte di fila tra campionato e Champions League: se non ci fosse Pep Guardiola in panchina – in odore di rinnovo per un altro anno – qualunque allenatore del Manchester City rischierebbe la panchina. Ma evidentemente, e giustamente, per un momento negativo, dovuto anche agli infortuni, non si può mettere in discussione un tecnico come quello spagnolo.

La sosta, in questo caso, è arrivato nel momento migliore. Uno stop che ha permesso di riordinare le idee e cercare di capire quali sono stati gli errori commessi nell’ultimo mese. In questo modo, il City, ha sicuramente preparato e continuerà a farlo in questi due giorni il match contro il Tottenham: un’altra squadra che viene da due sconfitte di fila e che non avrà Bentancur, squalificato, dopo le polemiche per qualche parola rivolta a Son che per chi decide è stata denigratoria e razzista.

Il Liverpool è scappato a cinque punti di lunghezza. Quattro invece sono quelli che hanno dietro Chelsea, Arsenal e il Nottingham che non dà nessun tipo di pensiero. Gli Spurs invece sono al decimo posto e si apprestano a vivere, in mancanza di una reazione, un altro campionato anonimo. Se l’ultima volta che abbiamo commentato il City abbiamo scritto che era impensabile perderne quattro di fila, oggi utilizziamo lo stesso termine per dire che è impensabile perderne cinque di fila. Quindi, per tutto questo, è ovvio che ci sia una squadra favorita.