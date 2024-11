Il nuovo Gratta e vinci online è una bomba: perché tutti lo stanno provando

Gratta e vinci online, tentar non nuoce: il divertimento è assicurato.

Non v’è dubbio sul fatto che il panorama dei Gratta e vinci sia, già così, incredibilmente vasto e variegato. È altrettanto vero, però, che chi ama tentare la fortuna non ne ha mai abbastanza ma che, anzi, è ben lieto di accogliere, ogni volta, un nuovo tagliando che gli permetta, magari, di realizzare il sogno di una vita: quello, cioè, di sbarcare il lunario.

Ecco spiegato, quindi, perché l’arrivo di un nuovo Gratta e vinci online abbia già seminato grande entusiasmo in ogni dove. I giocatori che corteggiano la dea bendata a distanza, servendosi dei propri device, avranno, da questo momento in poi, una chance in più. Il tutto grazie alla determinazione direttoriale dell’Agenzia delle dogane e monopoli attraverso la quale, nelle scorse ore, si è provveduto ad approvare l’interfaccia di gioco di una nuova lotteria istantanea.

Si chiama “Gioca Più Testa o croce” e, nelle sue versioni online e mobile, è una vera e propria bomba. È associata alla lotteria istantanea a distanza “Gioco Più 0,50€” e sarà distribuita in due lotti diversi, ciascuno dei quali composto da un milione di giocate erogabili. Se non vuoi perdere la possibilità di giocare, dunque, conviene fare in fretta. Anche perché qualcosa ci dice che questi biglietti virtuali andranno a ruba in men che non si dica.

Solo 50 centesimi per il nuovo Gratta e vinci online

Questo perché, in primo luogo, la meccanica di gioco è tanto divertente quanto intuitiva. Giocare è davvero semplice, ma per nulla monotono. Nella prima schermata appariranno due monete d’oro, sotto le quali si nascondono dei simboli.

Dopo aver pigiato l’apposito pulsante, questi simboli saranno svelati. Successivamente, selezionando il triangolino dorato, si scoprirà il premio al quale si ha diritto. Il biglietto costa pochissimo, solo 50 centesimi, per cui il premio massimo è proporzionato alla puntata: nella migliore delle ipotesi, si portano a casa 500 euro, che non è male, se si considera che la spesa iniziale è veramente irrisoria. Svelati tutti i simboli, si aprirà la schermata del gioco bonus, disponibile in tre versioni: Piggy Break, Lucky Wheel e Fortune Lock.

La buona notizia è che questo Gratta e vinci online sta sbancando perché si può provare gratis. Basta aprire l’app ufficiale delle lotterie istantanee, selezionare “Gioca Più Testa o croce” e procedere con la prova gratuita. Che non dà diritto, è doveroso sottolinearlo, ad alcuna vincita, ma che permette semplicemente di testare il gioco e di capire se possa fare o meno al caso nostro.