Uruguay-Colombia, qualificazioni Mondiali: streaming, formazioni, pronostico

Uruguay-Colombia è una partita valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Dove vederla, probabili formazioni e pronostici

Operazione aggancio per l’Uruguay: sì, perché i padroni di casa, terzi in classifica con sedici punti dopo dieci giornate, ne hanno tre in meno della Colombia.

Particolare anche il fatto, tra le due formazioni che si affronteranno nella notte tra venerdì e sabato, che abbiamo segnato lo stesso numero di gol, tredici, e ne hanno subiti solamente sei. Pari e patta sotto questo aspetto ma ovviamente cambierà tutto dopo questo match. Se c’è una formazione favorita, non solo per il fatto che giochi in casa ma anche per gli uomini che scenderanno in campo, sicuramente è quella che gioca in casa.

Anche perché, all’Uruguay, una vittoria tra le mura amiche in questa competizione che porta al Mondiale manca da un poco di tempo: nelle ultime due uscite sono arrivati due pareggi, entrambi per zero a zero, che hanno un po’ fatto storcere il naso ai tifosi che sono evidentemente convinti come la propria nazionale possa fare meglio, non solo in generale, ma soprattutto quando gioca spinta da un pubblico sicuramente caloroso come pochi altri. Detto questo, la Colombia ha indubbie qualità in tutti i reparti e ha fatto benissimo fino al momento, ma nelle ultime uscite in trasferta ha dimostrato di avere delle pecche importanti.

Dove vedere Uruguay-Colombia in diretta tv e in streaming

La sfida Uruguay-Colombia, valida per le qualificazioni sudamericane al prossimo Mondiale, è in programma sabato 16 novembre all’1:00. La sfida in questione, in Italia, sarà trasmesso sul sito OneFootball e in streaming sull’app, quindi basterà registrarsi e acquistare l’evento.

Comparazione quote

Il pareggio in questa partita è quotato a 2.95 su Goldbet e Lottomatica e a 3.00 su Snai. La vittoria dell’Uruguay invece è data a 2.25 su GoldBet e Lottomatica e a 2.15 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

Una gara, questa, che i padroni di casa dovrebbero riuscire a portare a casa. Sicuramente soffrendo e probabilmente anche con uno scarto minimo. Ma l’operazione aggancio dovrebbe andare a buon fine.

Le probabili formazioni di Uruguay-Colombia

URUGUAY (4-3-3): Rochet; Nandez, Varela, Bueno, Saracchi; Valverde, Ugarte, De Arrascaeta; Pellistri, Nunez, Araujo.

COLOMBIA (4-3-3): Vasquez; Munoz, Mosquera, Lucumi, Mojica; Rios, Lerma, Arias; Diaz, Duran, Rodriguez.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2