Macedonia-Lettonia, Nations League: streaming gratis, formazioni, pronostico

Macedonia-Lettonia è una partita della quinta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca giovedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Una vittoria per salutare in maniera aritmetica la Lega C: la Macedonia, battendo nel match di giovedì sera la Lettonia, sarebbe certa l’anno prossimo, quando ci sarà di nuovo la Nations League, di giocare appunto nella Lega B.

La classifica recita questo, quando mancano solamente due giornate alla fine del raggruppamento: i padroni di casa primi con 10 punti, Armenia e Lettonia a quota 4. Sì, direte voi, è fatta e potrebbe anche bastare un pareggio. Ma la domanda che sorge spontanea è questa: perché rischiare di andare all’ultima giornata senza essere sicuri del primo posto con un’opportunità del genere in casa davanti ai propri tifosi? No, nessuno vuole ovviamente rischiare nulla, tutto questo è evidente, e allora ecco che le possibilità di una vittoria macedone sono anche belle importanti.

Anche perché parliamo di una nazionale che, ahinoi, conosciamo benissimo. E’ stata quella infatti che ci ha eliminati dal Mondiale prendendosi la possibilità di andare a giocarsi lo spareggio contro il Portogallo. Poi perso ovviamente. Ma già buttare fuori gli azzurri, per i macedoni, è stata quasi una festa nazionale. Diciamo che contro la Lettonia il compito sarà molto più semplice di quanto successo un paio di anni fa.

Come vedere Macedonia-Lettonia in diretta tv e in streaming

La sfida Macedonia-Lettonia è in programma giovedì alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Basterà registrarsi gratuitamente sul sito per poter vedere in diretta il match in questione.

Il pronostico

Macedonia vincente, anche perché ha dato prova di superiorità anche nel match giocato in trasferta il mese scorso: vittoria netta per tre zero. Anche giovedì sera si dovrebbe chiudere con almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Macedonia-Lettonia

MACEDONIA (4-3-3): Dimitrievski; Manev, Zejkov, Sefarimov, Alioski; Vardhi, Alimi, Atanasov; Dimoski, Miovski, Elmas.

LETTONIA (4-4-2): Matrevics; Savalnieks, Tobers, Balodis, Jurkovskis; Zelenkovs, Saveljes, Varslavans, Ciganiks; Uldrikis, Ikaniueks.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0