Zverev-Rublev, Atp Finals: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Zverev debutterà contro Rublev alle Atp Finals 2024: orario, notizie, pronostici, diretta tv e streaming.

Dal 2016 ad oggi, Alexander Zverev e Andrey Rublev si sono incrociati per un totale di 9 volte. In alcune occasioni, l’esito del match si è deciso subito, in altre no: è stato necessario disputare il terzo set, per capire chi tra i due meritasse di andare avanti nel torneo in occasione del quale si erano incontrati.

Torino farà da cornice, dunque, al loro decimo incontro. E in ballo ci saranno molto più di un titolo Atp o di un prize money stellare: sul piatto, stavolta, c’è infatti la possibilità di assicurarsi lo scettro di re della stagione e di vincere il torneo dei Maestri, che ha avuto inizio domenica 10 novembre. I giochi sono aperti più che mai, sebbene bookmakers e analisti siano sostanzialmente d’accordo nel sostenere che il favorito per la vittoria sia solo ed esclusivamente Jannik Sinner.

Un discorso a parte va fatto, invece, per la sfida tra Zverev e Rublev. Il tedesco è in stato di grazia, tanto è vero che, al momento, è secondo nel ranking mondiale. Ha vinto 6 dei 9 incontri che fino a questo momento ha disputato contro il suo avversario russo, motivo per il quale sembra – ma non è detto – che l’esito di questa sfida sia già praticamente scritto.

Il pronostico

I numeri e le statistiche rivelano che Alexander Zverev è stato uno dei giocatori più costanti nel Tour, a differenza di Andrey Rublev, che quest’anno ha vinto un Masters 1000 e un Atp 250 pur non essendo stato troppo continuo. Fermo restando che il cemento veloce di Torino potrebbe, comunque, favorirlo. Zverev è invece molto tranquillo e concentrato e lo sarà anche ai piedi della Mole, dove si sente particolarmente a suo agio avendo già vinto il torneo dei Maestri. Date queste premesse, appare verosimile che possa essere il tedesco a spuntarla in due set in questo match.