Questo Gratta e vinci non delude mai: 2 milioni con soli 10 euro

Gratta e vinci, non è un miracolo: sono più che sufficienti per vincere 2 milioni.

La questione è atavica e non è neanche così facilmente risolvibile. Potremmo disquisire per ore, giorni, addirittura mesi, senza venirne mai realmente a capo. E senza riuscire a tirare le somme in merito ad un argomento così ampiamente dibattuto come, per l’appunto, quello che stiamo per sottoporre alla vostra attenzione.

Esiste, è questo il punto, un Gratta e vinci che sia effettivamente più vincente degli altri e che garantisca un premio a quanti lo comprino? Ovviamente no, ci mancherebbe. Non ci sarebbe gusto, se fosse così facile vincere del denaro con il gioco d’azzardo. Quel che è certo, però, è che le probabilità di vincita di alcuni di questi tagliandi sono un tantino più elevate rispetto a quelle di altre serie, motivo per il quale tentare la fortuna investendo su di essi potrebbe essere un tantino più conveniente. Posto, s’intende, che l’ultima parola spetta sempre e comunque alla dea bendata.

In tutto ciò, ad ogni modo, c’è un Gratta e vinci che sembra deludere solo di rado le aspettative dei giocatori. Si tratta del Miliardario Mega, che non a caso è uno dei grattini da 10 euro più gettonati in assoluto. E c’è un motivo ben preciso se questo tagliando brilla nel panorama delle lotterie istantanee: ha assicurato a diversi giocatori, nel tempo, delle vincite stratosferiche. Se sia solo un caso o meno, però, non è dato saperlo.

2 milioni con una spesa di 10 euro: con questo Gratta e vinci si può

Sta di fatto che l’ultima di queste vincite stratosferiche risale proprio a qualche giorno fa. Quello che stiamo per raccontarvi è successo in provincia di Padova, più precisamente ad Abano Terme, all’interno del centro commerciale che si trova in via A. Previtali.

Qui, un giocatore come tanti altri ha deciso di investire una banconota da 10 euro nell’acquisto, appunto, di quello che è uno dei Gratta e vinci più amati in assoluto, il Miliardario Mega. Mai pensando, ovviamente, che sotto i simboli del suo bel grattino avrebbe trovato l’oro, nel vero senso della parola. Dopo aver grattato le varie sezioni del biglietto, per poco non gli è preso un coccolone.

A fronte di una spesa irrisoria, infatti, questo fortunello del Veneto si è assicurato, udite udite, la bellezza di 2 milioni di euro. L’ennesima vincita che conferma l’aura positiva di questa serie e che spiega come mai, giustamente, tutti siano pazzi di questa lotteria istantanea.