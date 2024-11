Per pranzo Gratta e vinci: ti leccherai i baffi

Gratta e vinci, che gusto ha la felicità? Provaci anche tu.

Sarebbe stato un giorno come tanti altri, se non fosse stato per sua moglie. Che ha fatto – anzi, che per la verità non ha fatto – qualcosa che ha stravolto in maniera estremamente significativa il corso degli eventi. Se non ci avesse messo lo zampino, infatti, non saremmo qui a raccontare questa storia che merita, invece, di essere conosciuta, non fosse altro perché indiscutibilmente unica nel suo genere.

Iniziamo col dire che arriva da lontano, dagli Stati Uniti, più precisamente dallo Stato del Missouri. Qui vive un uomo che, come tanti altri in giro per il mondo, viene ogni giorno “coccolato” dalla sua dolce metà. In che modo, vi starete legittimamente chiedendo? Vi basti sapere che la moglie ha la bella abitudine, ogni giorno, di porgergli un sacchettino, quando esce di casa per recarsi al lavoro.

Il sacchettino in questione contiene, come avrete probabilmente immaginato, il pranzo. Peccato solo che qualche giorno fa la donna se ne sia dimenticata. Lo ha contattato non appena ha realizzato di non avergli preparato nulla da mangiare, in maniera tale che lo sapesse per tempo e che potesse andare in cerca, dunque, di qualcosa con cui appuntarsi lo stomaco mentre lavorava.

Gratta e vince con gusto: meno male che l’ha dimenticato

L’uomo, a quel punto, ha deciso di concedersi una sosta lungo il tragitto, così da procurarsi un’alternativa per il pranzo. Si è fermato in un supermercato e, già che c’era, dopo aver messo gli occhi su qualcosa da mangiare, ne ha approfittato per concedersi anche un altro sfizio.

Ha approfittato del pit-stop, infatti, per comprare un Gratta e vinci con i soldi che aveva vinto, il giorno prima, con un altro biglietto. Aveva incassato 60 dollari e aveva pensato che fosse una buona idea investirne la metà in un tagliando della serie Millionaire Bucks Scratcher. Neanche nei suoi sogni più belli avrebbe mai potuto immaginare che accadesse qualcosa di tanto grandioso, come vincere, per l’appunto, una somma così elevata.

In quel grattino comprato per caso c’erano, udite udite, 3 milioni di dollari. La moglie, lì per lì, non ha creduto al racconto dell’uomo, ma si è dovuta ricredere nel momento in cui ha visto coi suoi occhi il biglietto fortunato. Ed è stato chiaro, in quel momento, che non gli aveva mai preparato un pranzo così gustoso.