Marsiglia-Auxerre, Ligue 1: tv, formazioni, pronostico

Marsiglia-Auxerre è una partita valida per l’undicesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Marsiglia di Roberto De Zerbi è secondo in campionato a sei punti dal Psg. Lo scontro diretto contro i parigini di Luis Enrique è andato male, ma la Ligue 1 è ancora lunghissima e, oggettivamente, l’obiettivo non può essere quello di arrivare davanti. Certo, la formazione dell’allenatore italiano è una che gioca meglio, su questo ci sono pochi dubbi, e con la Champions League di mezzo potrebbe succedere di tutto. L’importante, adesso, è mantenere il passo.

Contro l’Auxerre, Rabiot e compagni, partono decisamente con tutti i favori del pronostico. Due squadre che hanno ambizioni diverse, che giocano un calcio diverso e lottano per obiettivi diversi. C’è da dire però che gli ospiti, sotto l’aspetto dello stato di forma sia fisico che mentale, stanno dimostrando di vivere un buon momento: sono tre i risultati utili di fila piazzati nelle ultime tre uscite, ovviamente, con due vittorie: una netta, schiacciante, nello scorso fine settimana contro il Rennes, distrutto quattro a zero in casa.

Nonostante questo, però, appare impossibile che il Marsiglia non si prenda i tre punti in questo match. Andare alla sosta con un’affermazione farebbe lavorare tutto il gruppo nelle migliori condizioni nelle due settimane che mancheranno per tornare in campo.

Come vedere Marsiglia-Auxerre in diretta tv e in streaming

La sfida Marsiglia-Auxerre, in programma venerdì alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Nessun problema per il Marsiglia: la squadra di De Zerbi, in un match da almeno tre reti complessive, si prenderà i tre punti.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Auxerre

MARSIGLIA (4-2-3-1): Rulli; Murillo, Balerdi, Kondogbia, Brassier; Rabiot, Hojbjerg; Greenwood, Koné, Rowe; Maupay.

AUXERRE (3-4-2-1): Leon; Diomande, Jubal, Akpa; Hoever, Owusu, Danois, Mensah; Perrin, Traore; Bair.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1