Royale Union SG-Roma, Europa League: tv, formazioni, pronostico

Royale Union SG-Roma è una partita valida per la quarta giornata dell’Europa League. Dove vederla in tv, streaming, probabili formazioni e pronostico

Una cosa detta e ridetta, sentita e risentita nel corso delle ultime ore: Ivan Juric si gioca la panchina della Roma. Intanto è rimasto anche dopo la sconfitta contro il Verona, quando nessuno ci credeva. Ma in Belgio è chiamato a vincere, contro una squadra sulla carta meno forte, anche perché la classifica non è che sia il massimo dopo una sola vittoria, e un pareggio, nelle prime tre uscite della stagione.

La Roma non ci arriva nel migliore dei modi, c’è da dirlo: una squadra che non sembra una squadra, che gioca male, e che perde giustamente. Contro il Verona l’ennesimo ko di una stagione disgraziata che potrebbe finire peggio. Con i pensieri anche di una qualificazione alla prossima Champions League che all’inizio di novembre non ci sono più: troppe squadre davanti, in primis, ma anche la sensazione di non avere la forza per poter riuscire nell’impresa. Si tratterebbe di questo, ovvio, in un momento del genere.

Juric, come detto – di nuovo – potrebbe rimanere in sella solamente con un’affermazione. Ed è per questo che dovrebbe mandare in campo una squadra competitiva senza ricorrere chissà a quale turnover. La squadra belga ha conquistato un solo punto fino al momento – segnando una sola rete – e ha bisogno di qualcosa di importante, di regalarsi una serata magica. Diciamo che non sarà semplice per i giallorossi uscire indenni.

Come vedere Royale Union SG-Roma in diretta tv e streaming

La sfida Royale Union SG-Roma, valida per la quarta giornata della nuova Europa League, è in programma giovedì 7 novembre alle 18:45. L’Europa League è un’esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere. Per tutti i nuovi abbonati a NowTV c’è una grande promo: il PassSport mensile in offerta con uno sconto del 40%. Si paga 14,99 euro invece di 24,99 euro si ha accesso a tanti contenuti: tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Champions League, i migliori tornei di tennis al mondo, la NBA, la Formula 1, la MotoGP, l’Eurolega di basket.

La vittoria della Roma è quotata a 2.55 su Goldbet e Lottomatica e a 2.55 su Snai.

Il pronostico

Non crediamo che in questo momento la Roma sia in grado di vincere questa partita. Ci sono dei problemi evidenti dentro la squadra e c’è anche un allenatore a tempo, praticamente. Che potrebbe resistere al massimo fino a domenica prima della sosta. Crediamo, invece, in un pareggio, magari in un match da almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Royale Union SG-Roma

ROYALE UNION SG (4-4-2): Moris; Sykes, Burgess, Mac Allister; Niang, Amani, Sadiki, Vanhoutte, Lapoussin; Rodriguez, Ivanovic.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Pisilli, Cristante, Zalewski; Soule, Dybala; Dovbyk.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1