Stella Rossa-Barcellona, Champions League: tv, formazioni, pronostico

Stella Rossa-Barcellona è una partita valida per la quarta giornata della nuova Champions League. Dove vederla in tv, streaming, formazioni e pronostici

In questo momento, andando a vedere i risultati che sono maturati nel corso delle ultime settimane, possiamo serenamente considerare il Barcellona come una delle squadre più in forma in Europa. La truppa di Flick, dopo il Clasico vinto senza problema (e dopo aver battuto in casa il Bayern Monaco nella massima competizione europea), ha dimostrato contro l’Espanyol di avere una mentalità così forte che le permette di guardare a tutti gli appuntamenti nel miglior modo possibile sotto l’aspetto mentale.

Tutto gira a meraviglia o quasi. Lo dimostrano non solo i risultati ma anche la bellezza del gioco che viene espresso durante i 90minuti. Trascinata davanti da Lewandowski, le stelline nate nella cantera blaugrana continuano a crescere e danno la sensazione di poterlo ulteriormente fare nel corso dell’annata. Che potrebbe regalare delle soddisfazioni enormi.

Flick, uno che sa come gestire dei gruppi importanti e che ha vinto pure tanto nella sua carriera, ha normalizzato una situazione che la passata stagione sembrava essere esplosiva. Non si lamenta quasi mai – a differenza di quanto succedeva con Xavi – va dritto per la sua strada e fa delle scelte che alcune volte sembrano impopolari, ma le fa con un unico obiettivo, ovvio: quello di vincere tutte le partite. E contro la Stella Rossa, una squadra che oggettivamente non fa nessuna paura, l’ennesima affermazione è decisamente alla portata e arriverà senza problemi.

Dove vedere Stella Rossa-Barcellona in diretta tv e in streaming

La sfida Stella Rossa-Barcellona, valida per la quarta giornata della nuova Champions League, è in programma mercoledì alle 21:00. La Champions League è un’esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere. Per tutti i nuovi abbonati a NowTV c’è una grande promo: il PassSport mensile in offerta con uno sconto del 40%. Si paga 14,99 euro invece di 24,99 euro si ha accesso a tanti contenuti: tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Champions League, i migliori tornei di tennis al mondo, la NBA, la Formula 1, la MotoGP, l’Eurolega di basket.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotata a 1.17 su Goldbet e Lottomatica e a 1.17 anche su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Vittoria esterna senza problemi e senza rischi. Il Barcellona, oltre a segnare almeno tre gol, dovrebbe anche riuscire a sbloccare il match nel primo tempo.

Le probabili formazioni di Stella Rossa-Barcellona

STELLA ROSSA (3-5-2): Ilic; Young-woo, Spajic, Djiga; Silas, Krunic, Elsnik, Maksimovic, Rodic; Duarte, Ndiaye.

BARCELLONA (4-2-3-1): Pena; Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3