Bastano 2 euro per vincere 1 milione: miracolosa Lotteria

Alla Lotteria dei miracoli non serve spendere un occhio della testa per vincere un super premio: bastano anche solo 2 euro.

Abbiamo ancora negli occhi le immagini dei danni e delle tragedie causate dall’alluvione registrata, la scorsa settimana, in Emilia Romagna. Una terra che era già stata più volte colpita dalla furia di madre natura e che, adesso, si ritrova nuovamente in ginocchio a pochissima distanza di tempo dall’ultima catastrofe che si era abbattuta su questa splendida regione italiana.

Ma in questo quadro così disastroso c’è anche, fortunatamente, una notizia bella, che arriva da quelle stesse latitudini. E che fa sperare, tanto noi quanto gli altri protagonisti della vicenda, che una tale fortuna possa essere finita nelle mani di qualcuno che, dopo le inondazioni, ne aveva magari particolarmente bisogno. Ma riavvolgiamo per un attimo il nastro, prima di raccontarvi cosa sia accaduto di preciso pochi giorni dopo i terribili fatti che hanno sconvolto, ancora una volta, l’Emilia Romagna.

Iniziamo col dire che siamo ad Alfonsine, in provincia di Ravenna. In via Reale c’è la tabaccheria Medea, frequentata regolarmente da gente del posto e non solo. Ed è proprio qui che, qualche giorno fa, qualcuno si è concesso un pit-stop che scopriamo essere stato, bontà sua, particolarmente fortunato.

5 numeri e 2 euro per vincere 1 milione: il Millionday colpisce ancora

Il cliente in questione – non è dato sapere se si tratti di un uomo o di una donna – ha tentato la fortuna al Millionday, un gioco basato sull’estrazione casuale di 5 numeri compresi fra 1 e 55.

Il giocatore, come da prassi, ha annerito 5 dei numeri presenti sulla schedina, ignaro del fatto che, più tardi, sarebbero stati tirati a sorte proprio quegli stessi 5 numeri per i quali aveva optato. Il tutto giocando solo ed esclusivamente 2 euro, una cifra minima ed irrisoria che gli ha permesso, nonostante tutto, di assicurarsi un premio allucinante. Con quella schedina si è aggiudicato 1 milione di euro facendo, detto fra noi, il minimo sforzo.

“Non sappiamo chi sia, anche perché non ha ancora riscosso la vincita – ha spiega la titolare della tabaccheria, Marianna Pedretti, a Ravenna Today – Ci è arrivata la comunicazione direttamente da Lottomatica questa mattina ed è stata una bella sorpresa, era da un po’ di anni che non avevamo vincite così sostanziose. Speriamo davvero che vadano a qualcuno che ha bisogno, un alluvionato o una persona colpita dal tornado dello scorso anno che ha distrutto tante case“. Ed è quello che, naturalmente, speriamo anche noi.