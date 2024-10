Spezia-Bari, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostico

Spezia-Bari è una partita della decima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

A soli tre punti dalla vetta dopo la bella vittoria sul campo, difficilissimo, della Salernitana. Ha iniziato alla grande lo Spezia di D’Angelo che, per la rosa che ha a disposizione, è una serissima candidata alla promozione diretta. I liguri hanno gente di qualità in tutti i reparti, gente che in alcuni casi potrebbe anche giocare in categorie diverse, ed è per questo che lotta lì davanti, con merito c’è da dirlo.

Nessuna sconfitta in campionato ancora per lo Spezia, e dopo nove giornate è un dato che si può tranquillamente prendere in considerazione: trovata una quadra tattica – si gioca con un classico 4-4-2 – gli uomini di D’Angelo fino al momento hanno dato sempre la sensazione di divertirsi quando scendono in campo. Insomma, tutto bello per ora. Anche se adesso arriva il Bari.

Dopo la disastrosa stagione dell’anno scorso i galletti si sono affidati a Moreno Longo, che ci ha messo un poco a mettere mano alla sua squadra. E adesso sono sette i risultati utili di fila, anche se intervallati da troppi pareggi (5), che la classifica non la rendono veritiera. Contro il Catanzaro, nel turno del passato weekend, i pugliesi sono andati vicini più volte prima di subire il gol di Iemmello a chiudere la partita. Poi hanno pure rischiato di perderla, ovvio, ma rimane una prestazione importante che lascia ben sperare per questa difficile trasferta.

Come vedere Spezia-Bari in diretta tv e in streaming

La sfida Spezia-Bari, in programma venerdì alle 20:30, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Lo Spezia per il momento in casa le ha vinte tutte, ma sappiamo benissimo che anche statisticamente prima o poi un mezzo passo falso deve capitare. E che non sia questa la partita “giusta”? Crediamo di sì: gara da pareggio, con almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Spezia-Bari

SPEZIA (4-4-2): Gori; Vignali, Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Esposito, Bandinelli, Reca; Di Serio, Soleri.

BARI (3-5-2): Radunovic; Pucino, Vicari, Mantovani; Favasuli, Maita, Benali, Sibilli, Obaretin; Falletti, Lasagna

POSSIBILE RISULTATO: 1-1