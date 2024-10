Atletico Madrid-Leganes, Liga: streaming, formazioni, pronostici

Atletico Madrid-Leganes è una partita valida per la decima giornata della Liga e si gioca domenica alle 16:15: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Non vince dallo scorso 26 settembre l’Atletico Madrid: nelle tre gare successive la squadra di Simeone ha pareggiato due volte e perso contro il Benfica, in maniera clamorosa, nella seconda giornata di Champions League. E, prima dell’affermazione sul campo del Celta Vigo, aveva pareggiato contro il Vallecano: insomma, il momento è quello che è.

Serve una svolta immediata, in poche parole, contro il Leganes: una squadra in forma, senza dubbio, nonostante sia una neopromossa nel massimo campionato spagnolo. Quattro risultati utili di fila, con tre pareggi e una vittoria prima della sosta. Bella affermazione contro il Valladolid e una classifica che si è fatta meno preoccupante. Certo, gli ospiti lotteranno fino alla fine per la salvezza, la squadra è stata costruita per questo obiettivo. E nonostante le vittorie diciamo che ci sono degli evidenti problemi in fase offensiva: solamente cinque gol fatti per il momento (nove quelli subiti), che dimostrano una sterilità che deve essere sicuramente cambiata se si vogliono evitare guai e sorprese.

Ma dall’altro lato, come sappiamo, c’è una squadra forte che nel corso dell’estate ci è ulteriormente rafforzata inserendo dei tasselli importanti in ogni reparto. E che vuole tornare a vincere perché il campionato è lungo e perché tutto può realmente succedere. Simeone, comunque, secondo alcune indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, non è poi così sicuro di mantenere la panchina. La legnata contro il Benfica, una squadra nettamente inferiore, ha fatto davvero male.

Come vedere Atletico Madrid-Leganes in diretta tv e streaming

Il pronostico

Una gara che viste le problematiche offensive del Leganes dovrebbe vedere una sola squadra a segno, quella guidata dal Cholo Simeone che, oggettivamente, senza particolari problemi, dovrebbe riuscire a portare a casa tre punti davvero importanti.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Leganes

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez, Lenglet; Molina, De Paul, Koke, Gallagher, Lino; Griezmann, Alvarez.

LEGANES (4-5-1): Dmitrovic; Rosier, Saenz, Gonzalez, Hernandez; Neyou, Cisse; Cruz, Lopez, Alti; De la Fuente

POSSIBILE RISULTATO: 2-0