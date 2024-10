Al Shabab-Al Nassr, Saudi League: formazioni, pronostici

Al Shabab-Al Nassr è una partita valida per la settima giornata del campionato saudita. Probabili formazioni e pronostici

Da quando Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, si è seduto sulla panchina dell’Al Nassr, per i sauditi è cambiato tutto. Cinque partite altrettante vittorie tra campionato e coppa e una classifica che si è fatta accattivante. Adesso sono solamente 4 i punti di ritardo rispetto all’Al-Hilal: insomma, la sterzata c’è stata.

Bisognerà continuare a vincere, ovviamente, per rimanere in scia di quelle che stanno davanti. E contro l’Al Sahabab di Bonaventura, quarta forza del campionato, non sarà del tutto semplice. Certo, c’è da dire anche un’altra cosa: da quando Pioli ha iniziato ad allenare i sauditi anche Cristiano Ronaldo sembra essere un calciatore diverso.

La partita, comunque, sarà molto tattica. Sì, perché andando ad analizzare quelle che sono le statistiche si troveranno di fronte le due squadre che hanno subito meno gol fino al momento: tre reti a testa, da raccogliere nella propria porta, sia per i padroni di casa sia per gli ospiti. Ma c’è anche un altro fattore, da tenere in considerazione. L’Al Shabab infatti, è una delle squadre che ha meno segnato in questo avvio: solamente cinque le reti fatte, quindi ci sono delle difficoltà a trovare la porta avversaria. Ecco, per questo motivo, prevediamo una vittoria ospite senza chissà quali emozioni.

Dove vedere Al Shabab-Al Nassr in diretta tv e in streaming

La sfida Al Shabab-Al Nassr, valida per la settima giornata del campionato saudita, è in programma venerdì alle 20:00. In Italia il match in questione non potrà essere seguito su nessuna piattaforma. A differenza di quanto succedeva lo scorso anno con alcune partite di questo campionato che venivano trasmesse da Sportitalia.

Il pronostico

La gara, come spiegato prima, non dovrebbe regalare chissà quanti gol. Per i numeri che ci sono stati fino al momento, prevediamo una vittoria ospite senza che l’Al Nassr prenda gol. Sarebbe, pure, la sesta vittoria di fila di Pioli sulla panchina saudita.

Le probabili formazioni di Al Shabab-Al Nassr

AL SHABAB (3-4-2-1): Kim; Al Sharari, Hoedt, Robert Renan; Al Thani, Kanabah, Guanca, Al Sybany; Al Juwayr, Bonaventura; Carrasco.

AL NASSR (4-2-3-1): Bento; Al Ghannam, Simakan, Laporte, Abdulramani; Al Khaibiri, Brozovic; Talisca, Otavio, Mané; Ronaldo.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2